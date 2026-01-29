霍諾德征服101國際發光　賈永婕喊話：「阿湯哥快來！」

▲台北101董事長賈永婕導覽Skyline460高空觀景台。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

霍諾德上周日成功挑戰攀爬 101 大樓，國際高度關注。台北 101 董事長賈永婕今（1／29）受訪時感性表示，沒想到會這麼成功，那天是她人生中最美好的一天，並說在任期內不會再接受任何 101 攀爬的要求，但被媒體問到阿湯哥可以嗎？她直接表示：「阿湯哥可以！快來快來！」

霍諾德上周日成功登頂，周邊萬名民眾為他喝采，登頂照片也隨著 Netflix 放送全球，網路上洗版一片，台灣在當下成為全世界焦點，台北 101 今宣布推出「一日遊暢遊套票」，並重新宣傳台北 101 最高樓戶外體驗「Skyline 天際線 460」，可近距離仰望 508 公尺的塔尖，與霍諾德感受類似的高處氛圍。

▲台北101 Skyline460高空觀景台，霍諾德雙腳懸掛攀登點。（圖／記者林敬旻攝）

董事長賈永婕今受訪表示，雖然 Alex 是徒手攀爬，但幕後團隊集結了 30 至 40 位阿湯哥等級的專業技術人員，負責攝影與繩索掛鉤，確保萬無一失。雖然因周六下雨一度受阻，團隊考量安全與拍攝品質，儘管面臨高昂的食宿與機票延期成本，仍果斷決定延至周日，結果是相當好的。

▲台北101董事長賈永婕導展示最新發行悠遊卡101觀景台套票。（圖／記者林敬旻攝）

此次挑戰成功後，台北 101 的國際曝光量爆增。賈永婕指出，雖然活動當周觀景台來客數微幅成長約 20%，但她看重的是長遠的品牌效益，「我們不只是要瞬間爆量，而是要讓全世界看見不一樣的台灣」。



目前 101 營運表現亮眼，營收與獲利皆呈正成長。未來 101 也將持續開放 Skyline 460 空間，讓一般遊客能以最安全的方式體驗高空感覺。對於網路熱議的「台灣 101」大樓正名議題，她則堅定回應，台北 101 是伴隨大家成長的地標，沒有改名的必要。