fb ig video search mobile ETtoday

霍諾德征服101國際發光　賈永婕喊話：「阿湯哥快來！」

>

▲台北101董事長賈永婕導覽Skyline460高空觀景台。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北101董事長賈永婕導覽Skyline460高空觀景台。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

霍諾德上周日成功挑戰攀爬 101 大樓，國際高度關注。台北 101 董事長賈永婕今（1／29）受訪時感性表示，沒想到會這麼成功，那天是她人生中最美好的一天，並說在任期內不會再接受任何 101 攀爬的要求，但被媒體問到阿湯哥可以嗎？她直接表示：「阿湯哥可以！快來快來！」

▲台北101 Skyline460高空觀景台。（圖／記者林敬旻攝）

霍諾德上周日成功登頂，周邊萬名民眾為他喝采，登頂照片也隨著 Netflix 放送全球，網路上洗版一片，台灣在當下成為全世界焦點，台北 101 今宣布推出「一日遊暢遊套票」，並重新宣傳台北 101 最高樓戶外體驗「Skyline 天際線 460」，可近距離仰望 508 公尺的塔尖，與霍諾德感受類似的高處氛圍。

▲台北101 Skyline460高空觀景台，霍諾德雙腳懸掛攀登點。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北101 Skyline460高空觀景台，霍諾德雙腳懸掛攀登點。（圖／記者林敬旻攝）

董事長賈永婕今受訪表示，雖然 Alex 是徒手攀爬，但幕後團隊集結了 30 至 40 位阿湯哥等級的專業技術人員，負責攝影與繩索掛鉤，確保萬無一失。雖然因周六下雨一度受阻，團隊考量安全與拍攝品質，儘管面臨高昂的食宿與機票延期成本，仍果斷決定延至周日，結果是相當好的。

▲台北101董事長賈永婕導展示最新發行悠遊卡101觀景台套票。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北101董事長賈永婕導展示最新發行悠遊卡101觀景台套票。（圖／記者林敬旻攝）

此次挑戰成功後，台北 101 的國際曝光量爆增。賈永婕指出，雖然活動當周觀景台來客數微幅成長約 20%，但她看重的是長遠的品牌效益，「我們不只是要瞬間爆量，而是要讓全世界看見不一樣的台灣」。

目前 101 營運表現亮眼，營收與獲利皆呈正成長。未來 101 也將持續開放 Skyline 460 空間，讓一般遊客能以最安全的方式體驗高空感覺。對於網路熱議的「台灣 101」大樓正名議題，她則堅定回應，台北 101 是伴隨大家成長的地標，沒有改名的必要。

關鍵字：

台北 101, 賈永婕, Alex Honnold, 極限攀爬, 國際行銷, Skyline 460, 觀光成長, 台灣精神, 高空挑戰, 幕後團隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

不適合結婚的星座Top 3！第一名天生抗拒承諾　只想享受當下戀愛

不適合結婚的星座Top 3！第一名天生抗拒承諾　只想享受當下戀愛

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃 朋友走散不是錯！感到難過是正常　教你溫柔告別友情的變化 賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放」 2026馬年限定鞋必買清單　adidas增高鞋、NIKE AF1飛馬刺繡引爆少女心 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 UNIQLO新春限時特惠390元穿新衣！Gap「全場5折起」馬年復古大學T登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面