fb ig video search mobile ETtoday

霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？賈董透露「他很享受」

>

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上周日挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

記者蔡惠如／台北報導

霍諾德無繩攀爬台北 101 成功登頂，吸引破萬名民眾到場觀賞，眾人齊聚東南角親眼見證，而每次他在爬過較驚險的地區時，樓下民眾也為他歡呼，101 董座賈永婕透露：其實無論是樓下民眾或是窗內的租戶，都不會對他造成任何影響，其實他很享受這個攀爬過程。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

霍諾德攀爬台北 101 展現與之前酋長岩不同的體能極限，在萬人見證下成功登頂，而在攀爬過程中直播也錄到許多租戶隔著窗拍攝，甚至還有民眾拿著標語為他歡呼，讓網路掀起兩派論戰。101董座表示先前曾對租戶公告有此項活動，但並未強制清場或規定任何事項。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

而針對租戶的「貼近加油」，賈永婕對此也表示：「我覺得Google其實滿可愛的。」並透露她事後問霍諾德是否聽得見大家的聲音，他也表示樓下民眾的歡呼他聽得到，但租戶的聲音他其實完全沒聽見，只聽到一位大聲加油的聲音。賈笑說：「代表我們 101 的建築隔音真的很好吧。」

▲台北101董事長賈永婕導覽Skyline460高空觀景台。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北101董事長賈永婕導覽Skyline460高空觀景台。（圖／記者林敬旻攝）

賈永婕也分享之前為宣傳，透過內部維修梯爬上標高 460 公尺及 508 公尺處。她坦言，站在外頭那一刻心境極度緊張，強風與聲音在高空下感官幾乎消失，腦中只剩下「手抓緊、腳踩穩」的直覺，能稍微體會霍諾德的感覺，所以外界的聲音應該不會對他造成影響。她笑稱，雖然自己是運動健將，但這對心理膽量是極大考驗，更自嘲「當董事長當成這樣真的很辛苦」。

▲▼霍諾德「穿紅衣爬台北101」幕後有故事。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲霍諾德爬 101 幕後有許多故事。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

關鍵字：

台北 101, 賈永婕, Alex Honnold, 極限攀爬, 國際行銷, Skyline 460, 觀光成長, 台灣精神, 高空挑戰, 幕後團隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

感情淡了是什麼感覺？從「3個細節」看對方還愛不愛你

不適合結婚的星座Top 3！第一名天生抗拒承諾　只想享受當下戀愛

不適合結婚的星座Top 3！第一名天生抗拒承諾　只想享受當下戀愛

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

6個小地方看出約會對象「真正人格」　女生都該學

日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃 朋友走散不是錯！感到難過是正常　教你溫柔告別友情的變化 賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放」 2026馬年限定鞋必買清單　adidas增高鞋、NIKE AF1飛馬刺繡引爆少女心 壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了 星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 UNIQLO新春限時特惠390元穿新衣！Gap「全場5折起」馬年復古大學T登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面