霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？賈董透露「他很享受」

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上周日挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

記者蔡惠如／台北報導

霍諾德無繩攀爬台北 101 成功登頂，吸引破萬名民眾到場觀賞，眾人齊聚東南角親眼見證，而每次他在爬過較驚險的地區時，樓下民眾也為他歡呼，101 董座賈永婕透露：其實無論是樓下民眾或是窗內的租戶，都不會對他造成任何影響，其實他很享受這個攀爬過程。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

霍諾德攀爬台北 101 展現與之前酋長岩不同的體能極限，在萬人見證下成功登頂，而在攀爬過程中直播也錄到許多租戶隔著窗拍攝，甚至還有民眾拿著標語為他歡呼，讓網路掀起兩派論戰。101董座表示先前曾對租戶公告有此項活動，但並未強制清場或規定任何事項。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

而針對租戶的「貼近加油」，賈永婕對此也表示：「我覺得Google其實滿可愛的。」並透露她事後問霍諾德是否聽得見大家的聲音，他也表示樓下民眾的歡呼他聽得到，但租戶的聲音他其實完全沒聽見，只聽到一位大聲加油的聲音。賈笑說：「代表我們 101 的建築隔音真的很好吧。」

▲台北101董事長賈永婕導覽Skyline460高空觀景台。（圖／記者林敬旻攝）

賈永婕也分享之前為宣傳，透過內部維修梯爬上標高 460 公尺及 508 公尺處。她坦言，站在外頭那一刻心境極度緊張，強風與聲音在高空下感官幾乎消失，腦中只剩下「手抓緊、腳踩穩」的直覺，能稍微體會霍諾德的感覺，所以外界的聲音應該不會對他造成影響。她笑稱，雖然自己是運動健將，但這對心理膽量是極大考驗，更自嘲「當董事長當成這樣真的很辛苦」。





▲霍諾德爬 101 幕後有許多故事。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）