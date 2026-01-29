史上「最性感無花果」香水！飽滿多汁的馥郁氣息展現純慾魅力

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

無花果清甜的味道近年被廣泛應用在甜點之中，不只是味覺，歐美品牌更喜歡將它加入香水裡，打造出多汁又充滿果香的氣息，以下就來盤點這款被眾人喜愛的香氣，根據不同的品牌與情境，香味雖然會有所差異，但整體清新的味道，絕對很適合每日使用。

＃TOM FORD 情慾無花果

捕捉無花果最成熟飽滿的氣味，透過無花果葉、紫羅蘭葉與加巴林開場，展現輕盈透明的綠意感，佛手柑與柑橘精華帶來流動活力，彷彿一口咬下時的清脆迸發，最後粉紅胡椒則添上一抹辛香，讓整體香氣更加立體，宛如一道性感倩影在嗅覺中流連忘返，留下深深的印記，可以說是最性感的無花果香味。

＃ACQUA DI PARMA 阿瑪爾菲無花果淡香精

ACQUA DI PARMA藍色地中海系列上市以來蔚為經典，在2025年打造全新珍釀淡香精系列，以耗時8周的手工浸釀工藝，整體香調更鮮明、具有豐富層次；其中，阿瑪爾菲無花果淡香精絕對是驚艷之作，充滿果實的飽滿香甜，同時又帶有小喬木綠葉植萃的清新綠意，俏麗優雅但又讓人沉醉。

＃KORRES 白色無花果淡香水

來自希臘的KORRES也在聖誕節之際，推出白色無花果淡香水，捕捉無花果一口咬下時的清新果香，搭配地中海冬日晨光的純潔白淨，柑橘、薰衣草、龍涎香、麝香與雪松交織出乾淨明亮的溫柔氣息。