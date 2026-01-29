fb ig video search mobile ETtoday

劉以豪噴香喜愛「留白」感　若有似無展現暖男魅力

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

演員劉以豪近期熱愛滑雪，在個人IG上分享多張日常照，29日回到台灣出席Dior香氛世家皮革木語香氛新品上市記者會，一身灰色西裝整個人看起來更加沉穩洗鍊，他也分享自己噴香小秘訣，習慣噴在手腕內側，巧妙「留白」讓香氣會隨著肢體動作若有似無的散發，比起噴在頸間刻意的呈現，更有驚喜感。

DIOR,迪奧,劉以豪,BOSS,香水,香氛,天才調香師,Francis Kurkdjian。（圖／品牌提供）

39歲的劉以豪久違現身展現溫柔暖男魅力，對於喜歡的香氣他認為「皮革木語」是自己的首選，「因為我覺得它很舒服、很溫暖」，而且整體味道不會過於強烈，給人低調內斂的感覺，噴在手腕上透過體溫讓整體香味更有層次。如果想要讓此香味更持久，他會在沐浴完搭配同香味的身體乳，也會帶隨身瓶讓身上一直保持好聞的味道。

不只是男性適合使用，劉以豪認為，如果女生噴上「皮革木語」的香氣，也會讓自己很心動，因為香調裡面帶有白花香，也有溫潤的木質調，「我覺得大家都會很喜歡，包括我也是」。

Dior旗下頂級的香氛世家系列全新推出皮革木語香氛，由「天才調香師」Francis Kurkdjian以經典的Saddle馬鞍包的自由精神為啟發，非常獨特的結合花香與木質調，打造出宛如第二層肌膚的柔軟氣息，有別於傳統皮革調香水給人較為個性、大膽的感受，反而呈現出極致細膩的皮革紋理感，絲柔又滑順。

近期BOSS也推出皮革調性的新款香水自信無界男性淡香精，是首支以生薑與皮革為主軸的高端香氛，採用採用CO₂超臨界萃取技術，讓生薑的味道更顯豐富層次，更加凸顯出皮革的深沉感性以及溫潤馥郁。

DIOR, 迪奧, 劉以豪, BOSS, 香水, 香氛, 天才調香師, Francis Kurkdjian

