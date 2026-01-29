開春新品大玩色彩！Sony耳夾耳機好春天　Duralex餐具用顏色開運

▲SONY推出春季色彩新品 LinkBuds Clip。（圖／品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

2 月初迎來立春，春天來臨了！Sony 推出全新 LinkBuds Clip 開放真無線耳機，以耳夾式造型搭配薰衣草紫、綠色等繽紛色系，讓耳機如同耳環般成為時尚亮點；法國 Duralex 強化玻璃餐具以赤馬年為概念，推出幸運色禮盒，透過鮮明色彩為日常增添好運寓意。

Sony 近期在台預計推出 LinkBuds Clip（WF-LC900），採用耳夾式開放設計，外型靈感源自耳扣飾品，體積小巧低調，因應春日到來，共推出黑、米灰、綠、薰衣草四款時尚配色，並搭配同色系的耳墊與充電盒果凍套，讓科技產品也能展現如飾品般的精緻質感。











LinkBuds Clip 搭載 DSEE 數位音質還原技術，能優化串流音樂品質，並提供標準、語音強化及漏音抑制三種聆聽模式，使用者可透過輕觸耳機快速切換，無論是想清晰收聽 Podcast 人聲，或是在安靜環境中避免打擾他人都能靈活應對，並具備彈性音量控制功能，能依據周遭噪音自動調整音量，並支援 Sony Sound Connect 應用程式進行更多個人化設定。

LinkBuds Clip 擁有 IPX4 防水防汗等級，單次使用搭配充電盒可達 37 小時的長效續航力，且快充 3 分鐘即可使用 1 小時，並內建兩組麥克風與 AI 通話技術，確保通話時聲音清晰。該款耳機將於 2／3 在台上市，售價 5,690 元，品牌表示，3／22 前購買並完成官網註冊與問卷填寫，還可獲 300 元好禮即享券。

看準 2026 丙午馬年的「火」能量，法國 Duralex 推出法式年節禮盒 4 入組，選用經典 Picardie 杯型，集結象徵招財貴人的琥珀色與梅紫色，以及能平衡火氣的海水藍與寶藍色，售價 799 元，成為過年送禮的新選擇。

而靈感源自凡爾賽宮的 Versailles 系列馬克杯，也提供焦糖棕、灰、玫瑰粉、綠等多樣色彩，搭配線條柔美的 Lys 系列，則多款色彩延伸至餐盤與碗型，讓消費者能自由搭配專屬的開運餐桌，單品售價 200 元至 1,180 元不等。