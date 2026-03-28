薄底運動鞋熱潮還沒退！8雙必收推薦ROSÉ私下最愛穿、PALLADIUM爆款預定

文／美人圈

「薄底運動鞋」 風潮持續在2026攻佔版面！比起厚底球鞋，薄底鞋以輕盈貼地的鞋型、俐落線條與復古跑鞋輪廓成為時髦新寵，不只穿起來更靈活舒適，也讓整體穿搭顯得更輕巧有型。像是PALLADIUM、PUMA、Nike等品牌都紛紛推出薄底設計款，從芭蕾風、復古跑鞋到時裝聯名都話題十足。本篇就整理2026薄底運動鞋推薦，帶你一次看看近期最火的薄底球鞋清單。

▲薄底運動鞋仍舊流行。（圖／PUMA、PALLADIUM）

2026 薄底運動鞋推薦：VIVAIA CAROL 方頭芭蕾風運動鞋

VIVAIA CAROL方頭芭蕾風運動鞋把今年超火的芭蕾風與薄底球鞋完美結合！鞋型採用優雅的方頭設計，搭配柔軟蝴蝶結鞋帶與簡約流線輪廓，看起來就像芭蕾舞鞋般輕盈。薄底橡膠大底不只貼地好走，也讓整體穿搭更顯俐落。奶油白配色更是百搭，加上軟Q大底，久站久走都不怕累腳，完全是一雙兼顧顏值和實穿性的美鞋！

▲VIVAIA CAROL 方頭芭蕾風運動鞋，NT$5,180。（圖／VIVAIA）

2026 薄底運動鞋推薦：PALLADIUM PALLARACER STRAP

PALLADIUM PALLARACER STRAP也是近期很受關注的款式，鞋身以黑白拼接呈現簡約復古感，搭配側邊條紋與魔鬼氈織帶設計，整體看起來俐落又有運動氛圍。薄底橡膠大底讓腳感更貼地、步伐更輕盈，同時保有良好的抓地力與日常舒適度。魔鬼氈設計省去一直綁鞋帶的困擾，穿脫超方便，也更貼合不同腳型。

▲PALLADIUM PALLARACER STRAP，$2,980。（圖／Beauty美人圈拍攝）

2026 薄底運動鞋推薦：PALLADIUM RACER BALLERINA

PALLADIUM RACER BALLERINA同樣將今年大勢的芭蕾風和薄底運動鞋結合，甜美中帶個性。鞋型靈感來自芭蕾舞鞋，搭配交叉彈性鞋帶設計與貼地薄底輪廓，看起來既輕盈又充滿時髦感。金屬銀色鞋面更是近年很流行的未來感配色，能為整體穿搭增添亮點。在機能上，鞋款採用皮革鞋面與柔軟內墊設計，提供舒適包覆感，日常通勤或逛街長時間穿著也不易疲勞。 低調又有設計感的外型，無論搭配牛仔褲、長裙或運動風穿搭都很好駕馭。

▲PALLADIUM RACER BALLERINA，NT$2,680。（圖／Beauty美人圈拍攝）

2026 薄底運動鞋推薦：PUMA H-STREET（ROSÉ 、張凌赫同款）

H-STREET讓PUMA全球品牌大使ROSÉ都忍不住表示：「這是我私下最常穿的球鞋！」。鞋款設計靈感源自品牌經典田徑釘鞋，以輕量化結構結合透氣網眼材質，打造出極致輕盈的舒適腳感，搭配低調俐落的薄底輪廓與復古T字鞋頭設計，銀光色拼接鞋面，則為整體造型注入亮眼的時尚光澤，讓日常穿搭也能隨手完成亮點造型。除了ROSÉ示範的銀光黑，張凌赫穿的巧克力棕也是詢問度超高的熱門配色！

▲PUMA H-STREET，NT$2,980。（圖／PUMA）

2026 薄底運動鞋推薦：FILA GLIO 中性芭蕾風薄底運動鞋（韓韶禧、秀英同款）

前陣子洗版韓國時尚博主IG的球鞋就是這雙來自FILA的GLIO中性芭蕾風薄底運動鞋！延續2026大勢的芭蕾風＋薄底輪廓，線條俐落又帶點優雅感，穿上立刻有韓劇女主vibe。輕量鞋身＋柔軟鞋面好走不磨腳，也難怪韓韶禧、少女時代秀英都搶上腳，絕對是今年的爆款鞋預定。

▲FILA GLIO 中性芭蕾風薄底運動鞋，NT$2,480。（圖／FILA）

▲韓韶禧、秀英。（圖／IG@xeesoxee、IG@sooyoungchoi）

2026 薄底運動鞋推薦：adidas Originals TOKYO MJ 休閒鞋，NT$3,090

adidas Originals TOKYO MJ靈感源自品牌70年代的復古跑鞋輪廓，整體鞋型修長、貼地感強，完美呼應近年流行的Slim Sneakers薄底球鞋趨勢。設計上以經典黑白配色搭配標誌性的三條線，並加入Mary Jane風格的織帶鞋帶設計，既保有復古運動感，又帶點時髦個性。低調的膠底不只增加抓地力，也讓整體更有復古味。輕薄鞋身搭配貼地薄底，穿起來輕盈靈活，一上腳就不想脫下來了。

▲adidas Originals TOKYO MJ 休閒鞋，NT$3,090。（圖／adidas Originals）

2026 薄底運動鞋推薦：CHARLES & KEITH 麂皮雙鞋帶球鞋

CHARLES & KEITH真的很懂少女心！最新推出的亞洲限定麂皮雙鞋帶球鞋鞋款以柔和麂皮拼接鞋面搭配撞色雙鞋帶設計，在視覺上增加層次感，同時讓整體造型更有設計亮點。輕盈貼地的薄底輪廓不僅呼應今年流行的薄底球鞋趨勢，穿起來也更輕巧舒適。配色方面從奶油白、粉色點綴到個性動物紋都有，輕鬆打造甜酷兼具的休閒穿搭。

▲CHARLES & KEITH 麂皮雙鞋帶球鞋，NT$2,690。（圖／CHARLES & KEITH）

2026 薄底運動鞋推薦：ONITSUKA TIGER鬼塚虎 CODOBEL（TWICE MOMO 同款）

ONITSUKA TIGER鬼塚虎MOMO近期在2026春夏系列大片中便搶先上腳預計在四月登場的全新CODOBEL薄底運動鞋！以極簡復古輪廓為基礎，黑色鞋身搭配棕色雙皮帶細節，讓原本俐落的薄底鞋型多了幾分個性與時裝感，像MOMO一樣簡單搭配牛仔褲就很出彩，絕對是一雙值得狠狠期待的爆款球鞋！

▲ONITSUKA TIGER鬼塚虎 CODOBEL，NT$7,880。（圖／ONITSUKA TIGER鬼塚虎）

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