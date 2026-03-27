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抗壓力超弱三大星座！TOP 1自己要求多又扛不住　很容易一碰就碎

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記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

現代人生活壓力無所不在，有些人越壓越強，有些人卻在情緒累積中逐漸崩潰，其實從星座性格也能看出一個人的抗壓程度。有些星座天生敏感、容易內耗，面對壓力時不僅難以消化，甚至會放大情緒，讓自己陷入低潮。以下盤點抗壓力最弱的三大星座，看看誰最容易「一碰就碎」。

▲▼ 。（圖／kbsdrama IG）

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座情感細膩又重感情，對外界氛圍非常敏感，一點風吹草動都可能影響心情，遇到壓力時不太會直接表達，反而習慣往心裡吞，久而久之情緒堆積，一旦超過臨界點就容易崩潰，尤其在人際關係或家庭問題上，更容易讓他們陷入情緒漩渦。

TOP 2：雙魚座

雙魚座天生浪漫又感性，想像力豐富但也因此容易過度解讀現實壓力，小事在他們心中都可能被放大成巨大困擾，遇到問題時傾向逃避而不是面對，導致壓力越積越多，加上容易自責與自我懷疑，一旦情緒低潮就很難快速抽離。

TOP 1：處女座

處女座看似理性冷靜，實際上內心極度緊繃，對自己要求高、凡事追求完美，導致壓力來源幾乎都是「自己給自己的」，一點小失誤都會反覆檢討甚至否定自我，長期處於高標準與焦慮之下，抗壓能力反而被消耗殆盡，是最容易在無形壓力中崩潰的星座之一。

關鍵字：

星座, 占卜

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