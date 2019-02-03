過了30歲停止做6件事情　不要再逼自己跟不喜歡的朋友出門

你的週末真的沒事好做了？一定硬要跟一些你所謂「朋友們」出門，好顯示自己人緣很好朋友很多？

在當代社會中，許多人似乎對邁入3字頭年齡感到不安，甚至於有些焦躁。其實好不容易度過了懵懵懂懂、搖擺不定的20世代，也終於釐清了自己的喜好，更理解了自身對未來的想像，30歲或許才是真正能掌控自己生活的年紀。

而在這過渡的階段，或許你可以試著改掉過去的一些小習慣，讓你的30世代甚至在更遠的將來，都能夠活得多些自由自在。

不要再跟不喜歡的朋友出門

你的週末真的沒事好做了？一定硬要跟一些你所謂「朋友們」出門，好顯示自己人緣很好朋友很多？你也不再是青少年了，像這樣的場合就別再出席，好好充實自己，把時間花在真正在乎你的人身上吧！

停止再以外貌取人

過了30歲交朋友不應該再以「他很酷」或這件事當做交友標準了，那些為人善良、待人真誠的人們，或許才是你應該靠近的。不要再散發出莫名的敵意把對方嚇走啦！

不要再委曲求全

不管是來自家人或是朋友，情感勒索都是相當傷害身心靈的一件事。成為一個獨立而成熟的人，並相信自己值得更好的對待，冷靜的拒絕和處理這樣子的情緒傷害才是上上之道。

不要再摧殘自己的身體

邁入30歲，也該是好好保養自己身體的時候了吧！當身體發出警訊告訴你有哪些地方不舒服的時後，請馬上去看醫生，不要再覺得自己年輕，這些只是一些小症狀。為了自己也為了身邊家人朋友，請好好照顧自己不要讓別人擔心。

不要再逃避責任

人不是完美的，總有些時後會做錯事，這個時後請擔起責任，好好的道歉，好好改進做出正確的決定吧。

不要再期待改變別人

與其期待別人會變成你喜歡的模樣，不如先從改變自己開始吧！讓自己變成更自己喜歡的樣子，才是吸引相同氣質的人來到你的身邊。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、Instagram

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

再也不想遇到壞男人？讓自己處於「真命狀態」吧！

男友冷淡的原因原來就是你？ 5個小秘訣拯救你即將崩壞的戀情

越來越不想改變固定習慣？！10重點自我檢視「初老」症狀，你中了幾樣？