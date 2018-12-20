肌膚敏感與「一個動作」有關　酒精保養的3大好處

很多人都聞酒精色變，這種可以消毒的東西，抹在臉上真的行？其實酒精是種溶劑，有些保養品內含的保養成分，必須靠它來溶解才能發揮正常效用，只要酒精濃度在合理範圍內，大可不必那麼擔心！

＃酒精不一定是壞東西

酒精真的會傷害肌膚嗎？皮膚科醫師邱品齊在他的社群平台曾這樣說：「酒精揮發性高，使用在臉上很快就不見了，除非是大量接觸高濃度、長時間敷用，或是敏感性膚質，不然一般化妝品中的酒精要造成皮膚問題機會很低。」

而更有網友附議：「一瓶護膚品成份都有十幾二十種，很多人用完過敏了，只要看到成份內有酒精就會說自己是酒精過敏，完全忽略其他成份也可能致敏。」

美妝討論版就曾有人提出問題，使用含酒精化妝水，用手抹在臉頰上會不適，但倒在化妝棉上少量擦拭卻沒問題，為什麼呢？邱醫師表示，其實酒精濃度還不是關鍵，重點是怎麼用。乾性或是敏感性膚質更要注意，盡量避免用含酒精化妝水濕敷，酒精成分在密閉化妝棉會讓肌膚更容易吸收。

＃含酒精保養的3大好處

1.可以幫助消毒

就像跌倒的傷口，需要用酒精消毒一樣，先前提過酒精本身就是溶劑，只要濃度運用得宜，加在保養品內可以幫助抑制細菌且帶來清涼感，臉上的微小傷口也能得到收斂效果。

2.去除多餘油脂角質

油性肌們愛用的化妝水，大多含有酒精成分，酒精可以幫助去除臉部多餘油脂角質，能進一步改善毛孔並幫助其他保養成分的吸收。

3.幫助降低防腐劑用量

專研化妝品科學的張麗卿老師曾表示，含量5％以下的酒精，不僅是鼻子聞不出來，使用更沒有清涼刺激感，含量介於1～5％之間的酒精還能提高保養品質地的穩定性，這也是為什麼有的牌子寧可加入少量酒精，來降低保養品內的防腐劑含量，兩者權衡之下，安全性也相對高些。

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