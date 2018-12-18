好萊塢史上最強肌肉男星Top30　水行俠慘輸美國隊長、巨石強森也被狠甩在後

編輯／Duke

圖／翻攝自《Men`s Health》、《金鋼狼》、《正義聯盟》、IG@chrishemsworth、@michaelbjordan、esquire、The Hottest Celebrity Abs

DC英雄電影《水行俠》剛上映即好評不斷，主角水行俠由傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演，電影中他常光著上身大秀身材，壯碩的肌肉令觀眾大飽眼福，不過國外男性健康雜誌《Men's Health》近期做了一項「好萊塢影星身材評比」，傑森摩莫亞身材雖好，還是被美國隊長、雷神索爾狠甩在後呀！

接著要一一揭曉這前30名肌肉無人能敵的好萊塢影星們，第1名由出演《魔鬼終結者》的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）拿下，他還曾經是第7 屆奧林匹亞先生得主，實至名歸。

第二名則是華人之光李小龍，以武術聞名的他，肌肉量不在話下，第三名由《300壯士：斯巴達的逆襲》全體演員共同獲得，第四名也是大家熟知的布萊德彼特（Brad Pitt）。

第5～8名是席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、丹尼爾克雷格（Daniel Craig）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）以及克里斯汀貝爾（Christian Bale），第9名是飾演「金鋼狼」長達17年的休傑克曼（Huge Jackman），排名漸漸開始有知名英雄角色出現。

第10、11、13名也都是英雄角色，依序是「猛毒」湯姆哈迪（Tom Hardy）、「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）以及「黑豹反派」麥可B喬丹（Michael B. Jordan），第12名則是史特夫里維斯（Steve Reeves）。

在第14、15名穿插尚克勞德（Jean-Claude Van Damme）及傑森史塔森（Jason Statham）後，第16名又是由飾演「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill）拿下，令人匪夷所思的是，巨石強森（Dwayne Johnson）竟然到17名才出現，並與馬克華伯格（Mark Wahlberg）並列。

第18名是「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），在漫威英雄中與克里斯漢斯沃一樣，都以長相及肌肉量取勝，第19～21名依序是傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、杜夫朗格林（Dolph Lundgren）以及卡爾韋瑟斯（Carl Weathers）。

看起來弱不禁風，只因為獲得超能力而無堅不摧的「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）也拿到了第22名，第23名是曾經飾演「超人」的克里斯多福李維（Christopher Reeve），而最近話題極高的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），雖然在電影中大秀身材，卻遲遲到24名才出現。

第25～28名依序是威爾史密斯（Will Smith）、查寧坦圖（Channing Tatum）、哈里遜福特（Harrison Ford）以及萊恩葛斯林（Ryan Gosling），第29名是在初代《007》中飾演主角「詹姆斯龐德」的史恩康納萊（Sean Connery），最後一名則是勞勃狄尼洛（Robert De Niro）。

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