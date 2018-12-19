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《人不彪悍枉少年》主角戲外有反差！侯明昊是暖男、楊夕叫做「小桂綸鎂」

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編輯／Ann

《人不彪悍枉少年》開播至今成績亮眼，甜蜜清新的劇情堪稱《小美好》接棒。也讓4位主角們都擁有了不少粉絲，其實他們脫去校服之後，在戲外有超大反差，一起來看看。

花彪（侯明昊飾）

侯明昊斯文的臉蛋配上超好身材，早就在對岸擁有大批迷妹。其實21歲的他來頭不小，曾經被南韓SM娛樂經紀公司簽下，前景一片看好。擁有180cm身高和精緻外表，沒想到他脫下校服之後更帥，怎麼現實中沒有這種同桌呢？

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲侯明昊精緻臉蛋吸引大批迷妹。（圖／翻攝自微博）

楊夕（萬鵬飾）

劇中傻白甜形象的楊夕，其實在現代裝扮中有超大反差。年僅22歲的她，氣質清新的五官，讓她擁有「小桂綸鎂」的稱號，果然離開劇中的妹妹頭，就立刻成熟不少。

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

萬鵬有小桂綸鎂的氣質封號。（圖／翻攝自微博）

李漁（張耀飾）

俗話說，每一部戲都要有癡癡的男二，那麼李漁就是這樣的形象，默默為楊夕付出不求回報，感動了大批粉絲。年僅21歲的他，身高183cm搭配深邃五官，其實他在戲外帶點壞壞的氣息，不同劇中好學生的形象，這樣的反差更讓迷妹們心動。雖然一樣留著招牌髮型，眼神卻透露淡淡的憂鬱氣息，只能說出演校園男神再適合不過了。

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲張耀脫下校服有反差帥。（圖／翻攝自微博）

黃澄澄（代露娃飾）

黃澄澄在劇中癡情的愛慕李漁，可愛的形象深植人心。其實戲外的他們是很好的朋友，也常在微博上發出合照，讓粉絲們激動不已。年僅21歲的代露娃，已經出演過許多網路劇，圓圓的大眼配上甜美笑容，十足的學生時代女神形象。

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲《人不彪悍枉少年》。（圖／翻攝自微博）

▲代露娃甜美形象已出演多部網路劇。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

人不彪悍枉少年, 主角, 現代, 校園劇, 愛情, 侯明昊
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