fb ig video ETtoday search mobile

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自Wackyboys FB粉專、瑋哥的故事FB粉專、IG@wego666

來自反骨男孩Wackyboys的瑋哥，一頭毛躁的自然捲黑色長髮是他的一大特色，配上他平常一貫的頹廢、破洞風穿搭，看起來就像一個瘋瘋癲癲的流浪漢，但是沒想到瑋哥可是很有時尚潛力的！瑋哥本來就非常精瘦，是模特兒身材，只要把頭髮壓下去，瑋哥的帥，我們看得見～

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

就在今年的台北時裝周，JUST IN XX設計師周裕穎邀請了陳珊妮、這群人展榮展瑞還有瑋哥等人來走秀，其中瑋哥的造型一亮相就受到了網友的大力讚賞！網友留言：「一臉時尚臉」、「被YouTuber耽誤的國際超模」、「時尚新偶像」、「這是P上去的吧」。一反常態瑋哥收起平常幽默的表情，露出了深邃的眼神，頭髮則做了大中分的美人魚頭造型，凹陷的臉頰更增添時尚感。

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

看看瑋哥平常的穿搭，蓬鬆亂髮才是最真實的他，服裝上時常布滿了花紋、圖案，還有一些破洞造型，就連鞋子也能搞怪，但這正是專屬他的頹廢復古風，有次上節目瑋哥也穿上了前方破洞的布鞋，腳趾都穿出來了，光看鞋子、聽聲音，還沒露臉就被憲哥給認出來了。

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

但是只要瑋哥認真起來，我們平常認識的瑋哥就消失無蹤，這個黑長直頭髮之柔順，和嫵媚的眼神，時尚感一來誰都不能抵擋，今年反骨男孩也為拍攝時尚雜誌，一同穿上高領緊身毛衣，全體成員都正經了起來，其中瑋哥更是相差甚遠！成品照一出來又是一陣騷動。

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

在ELLE風格人物大賞活動中，反骨男孩成員們也都盛裝出席，難得的妝髮服裝都如此完整，帥的帥美的美，但正經也僅此一秒，表情越來越母湯。

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

▲瑋哥走秀、穿搭。（圖／翻攝自反骨FB粉專、瑋哥IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

反骨男孩, wackyboys, 瑋哥, 台北時裝周
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

「單戀」比有交往對象更幸福！研究顯示：在愛情邊緣多巴胺會噴發

「最正星二代」害怕少女粉紅唇色！19歲游宇潼耍酷讓鄉民暴動

看完電影來一杯！4家西門町隱藏版咖啡廳　讓你過慢活人生

杜卡迪ＸAir Jordan 11「Concord」曝光　經典飛人標、陰陽配色根本夢幻車款 王棠云嘆余文樂太粗心「換了唇色他也不知」 交友軟體「關鍵4金句」　代表對方想更進一步交往 《獅子王》反派逆襲了！「刀疤暗黑錢包、彭彭手機殼」壞萌破表 迪麗熱巴被「襪子」毀了時尚感　被酸靠顏值撐場 昨晚又失眠？試試美軍「120秒入睡法」，96%的人照做都管用！ 高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面