反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」

編輯／JJ 圖／翻攝自Wackyboys FB粉專、瑋哥的故事FB粉專、IG@wego666

來自反骨男孩Wackyboys的瑋哥，一頭毛躁的自然捲黑色長髮是他的一大特色，配上他平常一貫的頹廢、破洞風穿搭，看起來就像一個瘋瘋癲癲的流浪漢，但是沒想到瑋哥可是很有時尚潛力的！瑋哥本來就非常精瘦，是模特兒身材，只要把頭髮壓下去，瑋哥的帥，我們看得見～

就在今年的台北時裝周，JUST IN XX設計師周裕穎邀請了陳珊妮、這群人展榮展瑞還有瑋哥等人來走秀，其中瑋哥的造型一亮相就受到了網友的大力讚賞！網友留言：「一臉時尚臉」、「被YouTuber耽誤的國際超模」、「時尚新偶像」、「這是P上去的吧」。一反常態瑋哥收起平常幽默的表情，露出了深邃的眼神，頭髮則做了大中分的美人魚頭造型，凹陷的臉頰更增添時尚感。

看看瑋哥平常的穿搭，蓬鬆亂髮才是最真實的他，服裝上時常布滿了花紋、圖案，還有一些破洞造型，就連鞋子也能搞怪，但這正是專屬他的頹廢復古風，有次上節目瑋哥也穿上了前方破洞的布鞋，腳趾都穿出來了，光看鞋子、聽聲音，還沒露臉就被憲哥給認出來了。

但是只要瑋哥認真起來，我們平常認識的瑋哥就消失無蹤，這個黑長直頭髮之柔順，和嫵媚的眼神，時尚感一來誰都不能抵擋，今年反骨男孩也為拍攝時尚雜誌，一同穿上高領緊身毛衣，全體成員都正經了起來，其中瑋哥更是相差甚遠！成品照一出來又是一陣騷動。

在ELLE風格人物大賞活動中，反骨男孩成員們也都盛裝出席，難得的妝髮服裝都如此完整，帥的帥美的美，但正經也僅此一秒，表情越來越母湯。

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