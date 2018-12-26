誰都該擁有一件！「深色牛仔褲」6穿搭法　真的零重複感

百搭的丹寧材質在一年四季都可以著用，根據厚薄度與色彩來挑選符合當令氛圍的單品是穿搭的訣竅。配合秋冬的季節感，衣著在此時也會想給人較為成熟、穩重的印象。那麼在挑選牛仔褲時，深色系的丹寧色調就會是一個相當不錯的選擇。

比起淺色系的牛仔褲經常都有明顯的洗舊、刷白設計，深色的丹寧褲款通常都以單色表現。參考以下的日本女生穿搭，讓秋冬的休閒感造型能以深色牛仔褲變化出更多穿搭樣貌。

開襟衫 X 深色牛仔褲

台灣秋冬並不是會一直維持低溫的天氣，回溫的日子選擇相對輕薄的上衣時，可以藉由深色牛仔褲讓下半身還是能有當下的季節印象。

蕾絲上衣 X 深色牛仔褲

秋冬有許多上衣單品都能看到蕾絲元素，而平時穿搭休閒也想配合季節偶爾展現女人氣息的話，利用優雅的蕾絲單品搭配深色牛仔褲就能打造內斂卻輕鬆寫意的造型感。

針織毛衣 X 深色牛仔褲

毛衣絕對是冬天每個女生都會穿搭的上衣單品，搭配上同是定番款式的牛仔褲絕不會出錯，想偷懶穿搭時就用這一套組合搞定！

大學 Tee X 深色牛仔褲

毛衣的剪裁大多都偏向大人感，想穿搭出可愛的年輕氣息時，不妨選擇大學 Tee 再搭配深色牛仔褲，既不失青春感卻也不會太過孩子氣的造型也能提升衣著好感。

風衣 X 深色牛仔褲

秋冬少不了的風衣外套與丹寧單品也是絕佳拍檔，運用深色的牛仔褲與駝色的外套做出色彩對比，低調卻經典的打扮也能讓人留下時髦的穿搭印象。

長版洋裝 X 深色牛仔褲

除了直接作為下身單品的主角之外，深色牛仔褲也適合作為層次穿搭的要角之一。將總是單穿的長版洋裝內再搭配上一件深色長褲，雙層次的穿搭技巧將會讓秋冬的造型更有可看性。



Photo : WEAR

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