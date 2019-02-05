面膜敷15分鐘效果最佳　「敷面膜」的8個小知識妳都知道嗎？

▲女星中不少人愛敷面膜，像是膚質好會發亮的曾之喬和從還珠格格的紫薇凍齡到現在肌膚依舊細緻如少女的林心如也都是面膜狂人

台灣人愛敷面膜是出了名的，每年用掉的面膜突破上億片，比台灣總人口數還多出好幾倍（笑） 大家這麼愛面膜，就是因為方便、快速、效果看得到，面膜的好，不只我們這些市井小民愛，外貌狀態分分鐘都在被放大檢視的女星們也有不少人都是面膜控！

雖然我們這麼愛用、這麼常用面膜，但關於「敷面膜」這件事，還是有很多人存在著許多疑問及迷思，別再隨便亂敷卻不知所以然了！這次Bella儂儂特別請來森田藥粧執行長－醫學博士周俊旭為大家一一解答，關於「敷面膜」的這8個小知識。

Q：面膜能不能天天敷？



Q：有哪種類型的面膜可以每天敷？哪種又不適合？

▲范爺范冰冰絕對是面膜狂人代表，極度熱愛敷臉的她曾說自己只要有空，幾乎每天都會敷面膜！

周醫師：先撇除針對毛孔、去油型這類深層清潔面膜，如果以保濕、滋養型的片狀面膜來說，基本上是可以天天敷的。簡單來說，面膜就是乘載精華液的一種保養產品，像是乳霜、精華液這類保養品可以天天用，所以面膜當然也可以天天用。

以前會不建議大家天天敷面膜，是因為以前使用的面膜布比較粗糙，但隨著科技進步，現在的面膜布比較細、比較好，面膜內所含的美容成分也比以前好很多，所以只要皮膚不是處於不穩定或敏感狀態，想要天天敷也是OK的。

（醫師小提醒：如果是清潔型面膜，還是建議依照個人膚況，一周使用1～2次即可。）



Q：油性肌膚的人也可以常敷面膜嗎？建議多久敷一次？

周醫師：其實保養，最大重點就是要針對自己的膚質膚況來保養。皮膚除了天生有不同膚質，依照天氣、氣候變化，也會有不同膚況，針對肌膚狀況做好正確保養步驟，是最重要的，甚至可說，「做對保養方式比選對保養品還重要！」

先搞清楚自己的膚況，選擇適合的保養方式，再來才是選擇適合的保養品。

而油性肌膚的人，基本上，保養品就是要盡量選擇清爽型的，更重要的是清潔一定要先做好，所以敷面膜的次數不是重點，面膜內含精華液的清爽度和清潔有沒有做徹底，才是關鍵！

Q：敷面膜前一定要先使用化妝水？

周醫師：其實這是個迷思，以前會發展出這種基本保養方式：先用化妝水，接著再用精華液、再用乳液，是為了延長皮膚接觸有效成分的時間。而其實面膜裡面所含就是精華液，且一敷就是10分鐘起跳，面膜中的精華液都已接觸皮膚10分鐘了，比起一般擦保養品的時間還長，所以要不要先擦化妝水其實都可以。

Q：可以邊敷臉邊追劇或講電話嗎？



Q：敷臉時聊天、做表情會導致皺紋產生？

周醫師：我覺得唯一的副作用就是敷臉的時間會不小心過久(笑) 當然因為講話、做表情等臉部運動，會讓原本服貼的面膜有些地方會變得不服貼，但這其實沒有太大影響。

其實長皺紋跟敷面膜時講話沒什麼直接關係，如果真的心情不好，不管用甚麼保養品，皺紋都會產生的快，所以保持好心情、放鬆心情最重要，像是使用一些帶有香氛的保養品幫助放鬆心情，也是避免長皺紋的一種保養方法。

Q：面膜建議敷多久？

周醫師：一般面膜建議10～15分鐘就好，尤其片狀面膜如果敷過久，面膜布乾了以後皮膚會跟著變乾，尤其忌諱敷著過夜到早上，皮膚反而會更乾。所以建議不要太晚敷，或是在床上敷面膜，容易敷到睡著。

Q：可以用面膜取代日常的保養步驟嗎？

周醫師：主要要視個人的年紀和膚況而定。有些面膜為了避免敷起來悶熱、不舒服，滋潤度不會做到很高，所以皮膚比較乾燥的人或是到了秋冬這種比較乾燥的季節，只敷面膜是不夠的，就需要再加上乳液、乳霜這類滋潤度高的品項，但若是敷面膜後的滋潤度夠了，省略後續霜狀保養也是可以的，這個是可依照個人膚質、甚至是當天膚況來做調整的。

旗下擁有兩大面膜品牌的森田藥粧，面膜種類多到任何膚質的人絕對都可以挑到一款適合的，說他們是台灣的面膜專家也不為過。今年新推出森田DR.JOU濃潤系列面膜，在日本推出時，還在日本知名美妝網站@cosme獲得急速上升第一名的紀錄！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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