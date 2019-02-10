IG、臉書都是假象！其實你的人生很空虛　6個邊緣人特質你中了嗎？

下了班只想趕快回家躺著休息，週末沒有事情也只想宅在家裡敷臉，對於打扮自己毫不上心，對於人際關係感到莫名恐懼，寂寞到只能跟Siri聊天、一個人去看電影、自己過自己的生日，到底內心陰影面積有多大塊，只有自己知道，可惜我們都生在一個被社群綁架的時代，深夜點開IG、臉書，看著每個人都過很好，分享著無厘頭的好笑影片，但事實上他真的活得這麼好嗎？今天就來六個問題自我檢視，你的邊緣感到底有多重～

1.對建立交友關係很消極？

之前不是都說沒時間嗎？總是拒絕我，現在看著三五好友一起的飯局，每張合照都有他！到底是什麼意思？在手機螢幕前的你，有種被遺忘的「拋棄感」又或者是曾經很要好的朋友，說好的守口如瓶卻將你的秘密到處亂說，背後捅你一刀，讓你對交友感到害怕，這也許是你開始變得邊緣消極的原因，難以相信他人，自然很難去建立交友關係，久而久之就邊緣化自己，獨來獨往。

2.任何邀約都想躲？只想安靜一人

雖然有些邀約是不必要的，但想到出門要打扮自己、化妝，吃飯時候還要Social，就讓自己很心累，所以我只想躲在家裡敷臉看書或看劇～待在家裡好像很忙，但有說不出自己到底在忙什麼，一方面沒人約，一方面自己也對外界的喧鬧不敢任何興趣。

3.對人總保有距離？

每個邊緣人以前都是很直率的人。但當個太直的人容易被討厭，說者無心聽者有意，不知道該怎麼拿捏玩笑的分寸，於是說話越來越有禮貌，講出來的話和表達的行爲一旦太「正經」就很難跟人拉近距離。

4.總被人忽略感受的真正元兇，是從不表達自己的你

邊緣人總是「氣場」很弱，在討論報告的時候，常常會覺得自己的意見很弱，不想要在團體裡出聲，怕引來他人的諷笑，於是越來越少開口，越來越沒有勇氣發言。不過現在看起來，「想太多」似乎是當時最大的心病，而讓別人忽略感受的真正元兇，通常是從不表達的自己。

5.找不到歸屬感的群體

邊緣人因為沒人找吃飯、喝酒，下班、下課除了回家好像也沒有更好的去處了呢，回到住處家人一如往常地問起怎麼總是孤零零，更慘的是自己一個人在外打拼，根本沒人關心，似乎只有躲進自己的被窩，才能找到真正的避風港，但找不到真正的歸屬感。

6.手機永遠都沒有訊息

常常把手機帶在身邊，覺得會有人有緊急事情、邀約來到。但等了一天打開Line、FB，裡頭的訊息永遠都是零，然後滑開手機看著大家快快樂樂出去玩的照片，內心邊緣指數好高，自己從這個世界消失了也不會有人知道在意～拿起手機想要找誰訴苦，卻不知道要從哪個電話撥起。

孤獨是好事也是壞事，一個人的時候，可以好好的做自己、反省自己。但「孤獨感」太重，就像情緒的水庫已經滿溢，找到知心的幾個好友，讓內心的細微心事如涓流慢慢地流出去，才不至於潰堤。不用成為人人都喜歡的萬人迷，但要知道深夜裡誰能為你的心事傾聽，祝大家苦海無「邊」，早登彼岸～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】



延伸閱讀

「可以沒有情人，卻不能沒有你」6個人生中必交的好朋友，謝謝你在！

愛情來了擋也擋不住！3個和好朋友墜入愛河的好處

男女大不同：縮短兩性鴻溝的三個溝通術