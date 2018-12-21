阿嬌深V婚紗來自黎巴嫩　林心如當年穿同牌藏肚

▲阿嬌的深V婚紗來自黎巴嫩！林心如當年穿同牌藏肚～（圖／CFP）

編輯／Ping

香港女團Twins成員鍾欣潼「阿嬌」20日與「醫界王陽明」賴弘國在香港舉辦婚宴，她身穿Zuhair Murad的婚紗現身，綴滿水晶閃石刺繡，深V剪裁大秀事業線，搭配華麗的羽毛披風很有女神氣。林心如當年也選穿Zuhair Murad婚紗，但刻意修改，把腰線提高為了藏肚。

▲阿嬌婚紗綴滿水晶閃石刺繡，搭配華麗的羽毛披風，整體仙氣十足。（圖／CFP）

黎巴嫩品牌Zuhair Murad 於1995年創立，從婚紗起家，對於繁複的刺繡細節相當拿手，詮釋女人味的功力不在話下。此次阿嬌選擇2019春季系列婚紗做為嫁衣，耀眼的水晶閃石刺繡，點綴出線條與幾何圖形，典雅奢華禮服完美襯托出阿嬌的高貴氣質。

▲Zuhair Murad的2019春季婚紗系列。（圖／CFP視覺中國提供、翻攝自Zuhair Murad官網）

Zuhair Murad 除了是女星嫁衣的選擇，還是各大活動爭相穿出亮相的熱門品牌，例如仙女姐姐「劉亦菲」、Angelababy、林志玲以及林心如等女星，都對該品牌愛不釋手。

▲劉亦菲、Angelababy等女星都對該品牌愛不釋手。（圖／翻攝自私服街拍微博、Angelababy Studio微博、林心如工作室微博、Zuhair Murad微博）

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