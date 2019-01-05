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范瑋琪3個超簡單小撇步　換季肌膚不鬧脾氣

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在換季的時候，肌膚偶爾會乾乾癢癢的，如果本身是敏感性肌膚那更是夢靨的開始，到底該怎麼辦呢？范瑋琪大方分享了很簡單的三個方法，來讓肌膚穩定不受刺激，選對沒有負擔的保濕產品，並用心觀察環境天氣變化，就可以讓肌膚不再鬧脾氣。

近看范范膚質真的好到不可挑剔呢！她也大方分享自己照顧肌膚的小撇步給大家參考喔！

▲▼ 年過40肌膚依舊白嫩透亮！范瑋琪教你做好「三件事」，換季肌膚不再鬧脾氣（圖／bella儂儂提供）

1. 不要過度清潔

▲▼ 年過40肌膚依舊白嫩透亮！范瑋琪教你做好「三件事」，換季肌膚不再鬧脾氣（圖／bella儂儂提供）

雖然說洗臉一定要洗，但重點在於你挑選的洗面乳，或者說你洗臉的方式有沒有正確，是不是適合自己膚質的產品。范范說，因為自己肌膚狀況的關係，早上只用清水洗臉，但這真的是因人而異，如果你的肌膚屬於油性肌，建議還是要挑選洗面乳來讓毛孔乾淨。

2. 挑選簡單不刺激的乳液

▲▼ 年過40肌膚依舊白嫩透亮！范瑋琪教你做好「三件事」，換季肌膚不再鬧脾氣（圖／bella儂儂提供）

保養首重保濕，維持肌膚的油水平衡，才會有健康的毛孔和健康的代謝，擔任理膚寶水代言人的范范很信任這個品牌，也因為自己孩子肌膚的問題而更加注重保養，會選擇無酒精、不引發過敏的產品。

理膚寶水新推出的多容安乳液，以給肌膚好菌的理念，增加肌膚本身的防禦力，來對抗壞菌，當抵抗力變強之後，肌膚也不會這麼容易敏感泛紅。

3. 戶外防曬很重要

▲▼ 年過40肌膚依舊白嫩透亮！范瑋琪教你做好「三件事」，換季肌膚不再鬧脾氣（圖／bella儂儂提供）

身為兩個孩子的媽，喔不應該要說三個，帶他們去公園，陪他們追趕跑跳碰，做好防曬非常的重要，很多肌膚問題都是曬出來的，像是斑阿、細紋、引起敏感泛紅等等，所以出門在外除了物理性的防曬（戴帽子、穿長袖）之外，也會使用對肌膚沒有傷害的防曬品，來保護肌膚。

保濕必備好物推薦

▲▼ 年過40肌膚依舊白嫩透亮！范瑋琪教你做好「三件事」，換季肌膚不再鬧脾氣（圖／bella儂儂提供）

范范隨身都會攜帶溫泉水噴霧，在室內冷氣房，還是在飛機乾燥的環境，適時的噴在肌膚上，讓肌膚永遠處在水分足夠的狀態，就不會有這麼多的肌膚問題。偶爾碰上了難免的狀況，有泛紅，覺得肌膚乾燥緊繃，就使用化妝棉噴上溫泉水來濕敷，很快地就可以改善囉。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

范瑋琪, 黑人, 肌膚保養, 水煮蛋肌, 換季保養, Bella, 儂儂
fashion.net

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