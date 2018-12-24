DC最性感的女英雄是誰？陽光健美「神力女超人」VS尺度破表「梅拉女王」

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圖／翻攝自《神力女超人》、《超女》、《水行俠》劇照、露比蘿絲IG

DC電影《水行俠》現正熱映中，其中由女主角安柏赫徳（Amber Heard）飾演的「梅拉」女王也得到熱烈關注，電影中她一頭紅髮的美人魚模樣美麗而夢幻，而除了梅拉外，DC還有多位知名女英雄也同樣性感，以下就來為你一一介紹。

1.神力女超人

最令觀眾熟知的女英雄非神力女超人莫屬，也是DC目前唯一有拍成獨立電影的角色。由蓋兒加朵（Gal Gadot）飾演的神力女超人，與一般白皙纖細的女人不同，擁有黝黑的膚色與健美的體態，雖然不是前凸後翹的類型，卻讓人感到陽光而健康，也是DC正義聯盟中的主要英雄之一。

2.蝙蝠女

蝙蝠女由中性女孩露比蘿絲（Ruby Rose）飾演，這個角色完全符合DC偏向黑暗的英雄人物設定，露比蘿絲在影集中常展露的凶狠神情也相當符合DC的風格，更關鍵的是，露比蘿絲在電影與現實中都是屬於同志，蝙蝠女由她來演真是再適合不過了。

3.超女

超女與神力女超人不同，是相對於超人、同樣來自於氪星的強大外星人角色，目前也只有影集釋出。而飾演「超女」的梅利莎拜諾伊斯特（Melissa Benoist）雖是穿著全身包緊緊的英雄裝，但甜美的臉蛋與白皙的皮膚相當吸引人，這個強大的女英雄角色也許會在後期釋出，也許會像漫威的驚奇隊長一樣，扮演救世主的角色也說不定呢！

4.梅拉

梅拉在《水行俠》中扮演輔助水行俠成為國王的關鍵角色，也是DC另類的女英雄形象，雖然不是最出風頭的角色，但戲份卻也不少，尤其當飾演梅拉的安柏赫徳換上一頭紅髮及緊身人魚裝，性感程度破表，讓觀眾大飽眼福，至於之後是否會出獨立電影，觀眾們可以好好期待了。

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