傳說中每3秒售出1條的熱賣王！歐舒丹乳油木系列換上花朵新裝

▲清新繽紛的手繪風格讓人耳目一新。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2019年，L’OCCITANE與美國生活藝術品牌Rifle Paper Co.再度攜手合作。清新繽紛色調結合L’OCCITANE天然植萃元素，為經典乳油木系列著上情人節限定新裝，推出充滿甜蜜心意的完美情人獻禮 “Mon Amour”限定新品。



說到品牌的人氣王，非乳油木身體保養系列莫屬，它豐潤質地能打造絲絨般的膚觸，多年來有著眾多忠實粉絲。為了給大家耳目一新的感覺，特別推出情人節限定新裝。

Mon Amour 限定版乳油木護手霜 150ml 售價1,100元 (限量)

富含高達20% 乳油木果油及蜂蜜、甜杏仁、椰子油等天然保濕因子，質地細緻，能快速被肌膚吸收毫不油膩，為雙手肌膚帶來防護、滋養及柔潤功效。



Mon Amour 限定版乳油木玫瑰護手霜 30ml 售價400元 (限量)

蘊含以獨家創新脂吸法萃取的珍貴普羅旺斯高地玫瑰精萃及玫瑰精露，使雙手柔嫩纖細，乳油木果油及維他命E可有效保濕潤澤手部肌膚，並滋養甲面。

Mon Amour 限定版乳油木牛奶皂 50g 售價250元 (限量)

純天然植物皂基，富含柔潤舒適的乳油木果油，能溫和潔淨同時滋養肌膚，洗後柔潤舒適不乾澀，留下絲滑膚觸，並散發淡淡宜人香氣。

除了經典產品換新裝，同時也推出情人節限定保養組，用親民的價格，讓你一次擁有更多選擇。

Mon Amour保養組

限定版乳油木保濕身體霜100ml＋限定版乳油木護手霜150ml＋限定版禮盒 售價2,200元

輕巧精緻鋁盒包裝。Mon Amour限定版乳油木保濕身體霜蘊含 25%乳油木果油，溫潤的乳油木果油具備優越親膚性使肌膚毫無負擔感，為極乾燥肌帶來宛如飽水長效保濕、滋潤和防護功效，適合乾燥及極乾燥膚質。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App