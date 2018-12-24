髮色好膩？試試5款大勢色！氣質爆棚「花崗岩褐」最推薦

▲很有質感的棕色調，2019年即將掀起流行。（圖／翻攝自instagram@jessica.syj、guytang_mydentity ）

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自instagram@ guytang_mydentity、好剪才提供

想不到要換什麼髮型，那麼就換個髮色吧！你知道嗎？色彩權威Pantone除了發表2019代表色「活珊瑚橘」外，還發表了10多種顏色供大家參考，好剪才從中挑選5款頗具特色的髮色，讓你瞬間變有型！





「甜美紫丁香」

粉紅泡泡中散發柔和紫光

甜美紫丁香散發著溫柔又安靜的魅力，讓人不禁想靠近這個充滿粉紅泡泡圍繞的世界，所到之處都能散發少女夢幻的粉紅氣息！由淡淡低彩度的粉紅襯上薰衣草紫色的反光，隨意波動髮絲都能展現粉色與紫光交錯的夢幻！

「日蝕藍」

神秘幽韻的莫蘭迪深藍色

延續著2018年延燒整個亞洲的莫蘭迪熱潮，充滿神祕力量的日蝕藍，同樣為莫蘭迪色系之一，既像是午夜的天空、也像是未知的宇宙，給人一種無法看透、無法被定義的性格魅力，在髮色的運用既能夠整頭染上、也能運用隱藏挑染的方式，既嚴肅又神秘的日蝕藍將給人一種摸不透的感覺！

「傑斯特紅」

優雅與吸睛兼具的氣場

傑斯特紅又稱丑角紅，Pantone在報告中提到這款酒紅色不是以往所見，當人們看著它時，在心裡醞釀記憶的深度和視覺印象的強度都更大，運用在髮色上除了能展現優雅氛圍外、也帶有紅色系一貫的吸睛能力，是難得能兼備優雅與

一秒吸睛

「孔雀艷粉紅」

鮮豔的莫蘭迪粉紫紅

如孔雀開屏飽和又鮮豔的色彩般，顯眼撩人的孔雀艷粉紅，不僅展現飽和紅、紫、粉色的疊加搭配，再表層蒙上一層薄薄的霧灰感，形成了不俗、不老氣的莫蘭迪粉紫紅色，很適合搭配飽和棕髮色進行挑染，讓豔麗、俏皮、典雅融合在髮色中，十分吸睛搶眼！

「花崗岩褐」

氣質爆棚的大地棕色

在Pantone 2019年度報告中，相較於其他暖色調、飽和色彩，花崗岩褐是屬於較為低調的顏色，但令人驚豔的是，即便取材自大自然中的花崗岩石，花崗岩褐展現了前所未有的棕色質地，不屬於暖色調也不屬於冷色調的大地棕色，不僅看上去讓人產生平靜、安定、穩固的心理氛圍，也同時散發出脫俗不凡的高雅氣質，肯定會成為2019年度最熱門的大地色系！

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