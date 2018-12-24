fb ig video ETtoday search mobile

髮色好膩？試試5款大勢色！氣質爆棚「花崗岩褐」最推薦

> >

▲▼ 2019大勢髮色。（圖／翻攝自instagram@guytang_mydentity、好剪才提供）

▲很有質感的棕色調，2019年即將掀起流行。（圖／翻攝自instagram@jessica.syj、guytang_mydentity ）

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自instagram@ guytang_mydentity、好剪才提供

想不到要換什麼髮型，那麼就換個髮色吧！你知道嗎？色彩權威Pantone除了發表2019代表色「活珊瑚橘」外，還發表了10多種顏色供大家參考，好剪才從中挑選5款頗具特色的髮色，讓你瞬間變有型！

▲▼ 2019大勢髮色。（圖／翻攝自instagram@guytang_mydentity、好剪才提供）

「甜美紫丁香」
粉紅泡泡中散發柔和紫光

甜美紫丁香散發著溫柔又安靜的魅力，讓人不禁想靠近這個充滿粉紅泡泡圍繞的世界，所到之處都能散發少女夢幻的粉紅氣息！由淡淡低彩度的粉紅襯上薰衣草紫色的反光，隨意波動髮絲都能展現粉色與紫光交錯的夢幻！

▲▼ 2019大勢髮色。（圖／翻攝自instagram@guytang_mydentity、好剪才提供）

「日蝕藍」
神秘幽韻的莫蘭迪深藍色

延續著2018年延燒整個亞洲的莫蘭迪熱潮，充滿神祕力量的日蝕藍，同樣為莫蘭迪色系之一，既像是午夜的天空、也像是未知的宇宙，給人一種無法看透、無法被定義的性格魅力，在髮色的運用既能夠整頭染上、也能運用隱藏挑染的方式，既嚴肅又神秘的日蝕藍將給人一種摸不透的感覺！

▲▼ 2019大勢髮色。（圖／翻攝自instagram@guytang_mydentity、好剪才提供）

「傑斯特紅」
優雅與吸睛兼具的氣場

傑斯特紅又稱丑角紅，Pantone在報告中提到這款酒紅色不是以往所見，當人們看著它時，在心裡醞釀記憶的深度和視覺印象的強度都更大，運用在髮色上除了能展現優雅氛圍外、也帶有紅色系一貫的吸睛能力，是難得能兼備優雅與

▲▼ 2019大勢髮色。（圖／翻攝自instagram@guytang_mydentity、好剪才提供）

一秒吸
「孔雀艷粉紅」

鮮豔的莫蘭迪粉紫紅
如孔雀開屏飽和又鮮豔的色彩般，顯眼撩人的孔雀艷粉紅，不僅展現飽和紅、紫、粉色的疊加搭配，再表層蒙上一層薄薄的霧灰感，形成了不俗、不老氣的莫蘭迪粉紫紅色，很適合搭配飽和棕髮色進行挑染，讓豔麗、俏皮、典雅融合在髮色中，十分吸睛搶眼！

▲▼ 2019大勢髮色。（圖／翻攝自instagram@guytang_mydentity、好剪才提供）

「花崗岩褐」
氣質爆棚的大地棕色

在Pantone 2019年度報告中，相較於其他暖色調、飽和色彩，花崗岩褐是屬於較為低調的顏色，但令人驚豔的是，即便取材自大自然中的花崗岩石，花崗岩褐展現了前所未有的棕色質地，不屬於暖色調也不屬於冷色調的大地棕色，不僅看上去讓人產生平靜、安定、穩固的心理氛圍，也同時散發出脫俗不凡的高雅氣質，肯定會成為2019年度最熱門的大地色系！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

2019, Pantone, 年度色, 流行色, 髮色
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

王棠云嘆余文樂太粗心「換了唇色他也不知」

「最正星二代」害怕少女粉紅唇色！19歲游宇潼耍酷讓鄉民暴動

高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！

少對男友森77！發火比熬夜更傷身　變胖、臉爛都是氣出來的！ 「單戀」比有交往對象更幸福！研究顯示：在愛情邊緣多巴胺會噴發 髮色染錯會醜3個月，學女星們換上超美又顯白的「橘調髮色」 歐陽娜娜就愛「泥面膜」　同場加映5招要你越敷越美！ 比長髮時髦、比短髮多了女人味！女星們紛紛換上「鎖骨髮」 昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」　粉絲敲碗急問哪牌，幫妳找到了！ 反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面