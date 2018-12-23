必買！《東森自然美》大直旗艦店開幕　低至3.2折超優惠

▲東森自然美位於大直ATT 3F，寬敞明亮空間給人耳目一新感受。（圖／記者李毓康攝)

記者曾怡嘉 / 台北報導

東森自然美第一家直營旗艦店於今日（12月23日）在大直ATT隆重開幕。鎖定大直高消費族群，提供精緻頂級的舒壓環境，加上獨一無二的手技美容服務，並融合店中店的購物型態，提供給忙碌的現代女性，更便利貼心的美容新體驗。

▲大直旗艦店的質感空間，令人心情放鬆。（圖／攝影中心攝）

▲美容室擁有先進設備，環境舒適。（圖／攝影中心攝）



▲雙人美容室可和閨蜜或另一半，一同享受頂級保養。（圖／攝影中心攝）

有別於過往傳統SPA店的模樣，店面裝潢走好萊塢女星精品私宅風格，商品陳列有如時尚精品專櫃，擁有專屬私密美容室、女星等級的專業梳妝室和美容檢測室。消費者直接能在店裡得到更多豐富的購物優惠資訊，甚至可以輕鬆點取，直接採買各式生活及美容保健等商品，一站購足。



大直ATT旗艦店開幕活動

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