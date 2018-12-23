fb ig video ETtoday search mobile

必買！《東森自然美》大直旗艦店開幕　低至3.2折超優惠

> >

▲▼ATT 4 Recharge開幕儀式,東森自然美旗艦店開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲東森自然美位於大直ATT 3F，寬敞明亮空間給人耳目一新感受。（圖／記者李毓康攝)

記者曾怡嘉 / 台北報導

東森自然美第一家直營旗艦店於今日（12月23日）在大直ATT隆重開幕。鎖定大直高消費族群，提供精緻頂級的舒壓環境，加上獨一無二的手技美容服務，並融合店中店的購物型態，提供給忙碌的現代女性，更便利貼心的美容新體驗。

▲▼東森自然美內部陳設。（圖／攝影中心攝）

▲大直旗艦店的質感空間，令人心情放鬆。（圖／攝影中心攝）

▲▼東森自然美內部陳設。（圖／攝影中心攝）

▲美容室擁有先進設備，環境舒適。（圖／攝影中心攝）

▲▼東森自然美內部陳設。（圖／攝影中心攝）

▲雙人美容室可和閨蜜或另一半，一同享受頂級保養。（圖／攝影中心攝）

有別於過往傳統SPA店的模樣，店面裝潢走好萊塢女星精品私宅風格，商品陳列有如時尚精品專櫃，擁有專屬私密美容室、女星等級的專業梳妝室和美容檢測室。消費者直接能在店裡得到更多豐富的購物優惠資訊，甚至可以輕鬆點取，直接採買各式生活及美容保健等商品，一站購足。
 

大直ATT旗艦店開幕活動
2018/12/23~2019/01/31限定促銷

優惠一：超值3合1體驗套餐，原價$7,000元，優惠價$2,999元。內含：NB-1臉部課程、身體護理課程、局部護理課程。
優惠二：原價$2,700元臉部護理課程，優惠價$1,099元。
優惠三：原價$3,000元身體護理課程，優惠價$1,399元。
優惠四：活動期間購物不限金額消費，即可以$2,999元購買青春強效保濕舒敏精華乳60g限定版乙瓶。

2018/12/26 東森購物首賣優惠

東森自然美天使重生煥顏課程專案內容

自然美專利肌膚檢測專業諮詢20minsx3堂 
自然美法日式手技深層清潔護理15minsx3堂 
天使V臉手技按摩護理20minsx3堂 
驅黑美眸重現特殊護理15minsx3堂
自然美賦活煥采水潤手技按摩護理15minsx3堂 

NB-1 肌膚3通特殊臉部護理30minsx3 堂價15,300元的天使重生煥顏課程課程，東森價4,980元，約原價的32折，請鎖定12月26日晚上2240-2320東森購物34頻道。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

東森自然美, 大直ATT, 旗艦店, SPA, 護膚空間
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

王棠云嘆余文樂太粗心「換了唇色他也不知」

「最正星二代」害怕少女粉紅唇色！19歲游宇潼耍酷讓鄉民暴動

高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！

少對男友森77！發火比熬夜更傷身　變胖、臉爛都是氣出來的！ 「單戀」比有交往對象更幸福！研究顯示：在愛情邊緣多巴胺會噴發 髮色染錯會醜3個月，學女星們換上超美又顯白的「橘調髮色」 歐陽娜娜就愛「泥面膜」　同場加映5招要你越敷越美！ 比長髮時髦、比短髮多了女人味！女星們紛紛換上「鎖骨髮」 反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」 南韓又有新拍照手勢！快學TWICE比「chuu愛心」跟上流行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面