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禦寒神器在這裡！「羽絨圍巾」100%保暖，圍起來還超時尚

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▲羽絨圍巾。（圖／翻攝自官方網站）

▲禦寒神器在這裡！「羽絨圍巾」不僅超保暖　圍起來還超時尚。（圖／翻攝自nanamica、The New County官方網站）

編輯／Ping

天氣開始逐漸變冷，大家應該都開始著手準備冬天的衣服了吧！如果你是超級怕冷的人，那麼就絕對需要一條厲害的圍巾，除了常見的棉、羊毛等材質外，還有這幾款超帥的「羽絨圍巾」，絕對可以溫暖整個冬天，讓脖子一點風都感覺不到。

趕快幫脖子穿上像羽絨外套的圍巾吧！這款有撞色設計的長圍巾，不管要披著、圍著都好看，不僅時尚，保暖度也一定不讓人失望。

▲羽絨圍巾。（圖／翻攝自官方網站）

▲撞色羽絨圍巾既時尚又保暖。（圖／翻攝自The New County官方網站）

除了有長、短的款式可以挑選，還可以選擇不同的外型與材質，像是這兩款有著羊毛、棉質外型的羽絨圍巾，比起前一款，這兩款看起來相對柔軟、溫暖，而且第二款還有釦起來的設計，可以方便做造型。

▲羽絨圍巾。（圖／翻攝自官方網站）

▲羽絨圍巾。（圖／翻攝自官方網站）

▲比起前一款的材質，這兩款看起來相對柔軟、溫暖。（圖／翻攝自nanamica官方網站）

如果以上都還不夠溫暖，那麼你一定要試試看最後這款，不僅有圍巾的功能，還外加一個羽絨帽子給你！絕對可以讓無敵怕冷的人徹底禦寒。

▲羽絨圍巾。（圖／翻攝自官方網站）

▲這款根本就是羽絨外套的上半部。（圖／翻攝自Juun.J官方網站）

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關鍵字：

圍巾, 造型, 設計, 穿搭, 羽絨, 材質, 羽絨圍巾, 冬季
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