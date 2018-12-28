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天天敷面膜真的好？醫師爆：太頻繁敷臉會導致肌膚敏感

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▲▼皮膚科醫師踢爆秋冬保養迷思。（圖／翻攝自instagram@iope_official、innisefree_official）

▲面膜不需要天天敷，保養過度反而會造成肌膚負擔。（圖／翻攝自instagram@innisfreeofficial）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多女星分享她們的保養祕訣就是「天天敷面膜」，彷彿敷面膜就能解決所有肌膚困擾，但皮膚科醫師可不這麼認為，踢破這些秋冬保養迷思，聽聽專家怎麼說！

天天敷面膜對肌膚好？

一般來說，面膜一星期敷1~2次，每次敷15~20分鐘為限，若敷太久，有可能會反被面膜吸收面部的水分，反而會造成細紋或乾紋。面膜含有很多香料及酒精成分，這些都會使肌膚屏障變得脆弱，有可能導致後天敏感肌的出現。

▲▼皮膚科醫師踢爆秋冬保養迷思。（圖／翻攝自instagram@iope_official、innisefree_official）

▲保養沒有標準答案，依自身膚質狀況而定。（圖／翻攝自instagram@iope_offical）

冬季一定要用滋潤型保養？

夏季和冬季的保養重點的確不同，常聽別人說清爽保濕不適合冬季用，皮膚科醫師認為，挑選保養品應該以自身肌膚的保水力當作依據，如果肌膚缺水是該選用滋潤型，但是成分要注意，若含太多油分會停留在肌膚表面，容易造型毛孔堵塞。建議挑選含含透明質酸、甘油、B5等成分，就能達到不錯的保濕效果。

▲▼皮膚科醫師踢爆秋冬保養迷思。（圖／翻攝自instagram@iope_official、innisefree_official）

▲當肌膚乾燥缺水，先喝足水分才是根本之道。（圖／翻攝自instagram@innisfreeofficial）

肌膚乾燥靠保養就足夠？

醫師表示外塗的保養品只是輔助，回歸根本是要喝足夠的水，一天至少要喝8~10杯水才足以對抗冬天的乾燥。那飲料或是熱湯算水分嗎？雖然也都是湯水，但卻也含不少糖份和熱量，喝水還是最好的。

▲▼皮膚科醫師踢爆秋冬保養迷思。（圖／翻攝自instagram@iope_official、innisefree_official）

▲做好保濕保養，保濕噴霧只適合用來應急。（圖／翻攝自instagram@innisfreeofficial）

保濕噴霧隨時噴就不會乾

每個人的肌膚狀態不同，有人早晚塗乳霜就足夠，有的人不塗也不會乾燥。肌膚只要狀態健康，自然就會擁有正常的鎖水功能。很多人習慣用保濕噴霧保濕，這樣反而會帶走臉上原有的水分和油脂，保濕噴霧只是治標不治本。

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關鍵字：

面膜, 保養迷思, 秋冬保養
fashion.net

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