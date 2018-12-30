編輯周記／運動服走出健身房成潮流　「一衣多穿」幫你省荷包

▲冬季的運動服，除了運動，穿出門逛街、上班都適合。（圖／品牌提供）

文／班尼

這年頭強調健康意識，許多人培養起規律運動的習慣，瞄準此風氣，運動品牌紛紛把設計做改變，不只要進攻大家的健身房裝備，更要一併攻下日常穿搭。這把火在冬天越燒越烈，潮流化的線條下，還加入絨毛、防潑水等機能性設計，一件衣服可運動、可逛街，甚至穿去上班，完全都沒問題，讓你省下添購保暖衣物的錢。

▲搶眼色調、絨毛布材質，暖又有型。（圖／品牌提供）



這股風潮，從UNDER ARMOUR品牌最為顯著，想要扭轉大家的「專業運動」印象，秋季首度推出休閒服飾系列「UA Be Seen」，粉色的短版連帽上衣、闊腿長褲，都以絨毛布為材質，冬天出門運動時，不怕著涼之餘，還能夠成為運動場上最搶眼的焦點。

▲NikeLab ACG 2018 冬季系列，提升機能性。（圖／翻攝自www.nikeinc.com.cn）

Nike高端機能支線NikeLab ACG一直以來都從「都市環境之中的人需要什麼」出發，2018冬季新設計都符合「模組化」精髓，其ACG 3L Gore-Tex 外套更用了新襯裡技術，提升防水、防風性15%，而重量反而減輕10%，穿梭都市間更游刃有餘。

▲這樣穿是時下最夯的街頭風格。（圖／品牌提供）

在時尚圈插旗已有一段時日的PUMA，則搶灘羽絨外套市場，以獨家保暖科技可以排除濕氣、鎖住熱能，並有超輕量設計，讓男女穿上都不怕變成臃腫「米其林寶寶」，兼顧有型與保暖，正是符合冬天穿搭的基本需求。

▲Onitsuka Tiger冬季靴款散發迷人質感。（圖／品牌提供）

不只服飾有這趨勢，日本復古休閒鞋品牌Onitsuka Tiger，則在全新的靴款裡，運用麂皮鞋面及軟毛內裡，讓人視覺、觸覺都得到滿足。法國軍靴品牌PALLADIUM則在能反折的Baggy靴領處，加入羊絨刷毛或燈芯絨設計，還能自由挑整鞋筒高度，豐富造型變化，兩款鞋都讓你冬天的腳不再冷冰。

▲冬天穿這雙，帥氣與保暖度都飆升。（圖／品牌提供）

對於身處不太冷的台灣，這些具有機能性的運動服、鞋款，在時尚風格的設計線條下，穿去運動很搶眼，平常出門逛街聚會穿也適合，簡單穿搭就能應付冬季氣溫。若是寒流到來，可以披上一件外套、添加羽絨背心就可以暖呼呼。運動服不只能運動，有了多功能後，正漸漸成為大家的穿搭首選。

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