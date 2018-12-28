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享受香水填裝樂趣！100 BON複製法國總店「香水吧」概念來台

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▲100 BON掀起純淨綠色香氛風潮。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

香港消基會檢驗發現市售多款知名品牌香水，皆含有致敏化學合成香料，你噴的是香水還是負擔？來自法國的純天然有機香水100 BON，堅持選用100％的天然原料，拒絕合成色素與香精，開啟香水綠色革命。品牌將法國總店的香水吧帶來台灣，讓你親自體驗它迷人之處。

▲▼100BON綠色香水吧來台。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲綠色香水吧即日起開始全台開跑。（圖／記者曾怡嘉攝）

來自法國的有機香水100 BON，原來皆來自天然，追求讓香水回歸氣味的純粹。堅持以有機穀精取代石化原料，杜絕合成色素與香精，更與百年調香工作坊Robertet 攜手調製100%純天然香水，將合成及敏感物質降至最低孕期和過敏體質也能放心使用。

▲▼100BON綠色香水吧來台。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲複製法國總店香水吧概念，讓消費者動手填裝香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

100 BON不只原料 100%天然，自瓶身、瓶蓋到包裝皆使用環保素材，更是市面上唯一有補充瓶的香水！法國總店更提供選香裝瓶服務，積極減少瓶器使用，將製造過程的炭足跡降至最低。

為實踐綠色香水理念，提供給消費者更好的選擇，10/10 HOPE 攜手 100 BON，將法國總店的「香水吧」概念複製來台，除了提供專業疊香諮詢，讓香氛迷透過氣味的自由堆疊，打造專屬的你的香氛符號學。
▲▼100BON綠色香水吧來台。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲品牌鼓勵環保，法國有香水填裝服務，瓶身皆能再利用。（圖／記者曾怡嘉攝）

即日起至香水吧活動現場，可享專屬疊香諮詢及體驗，於活動櫃點購買 50ml香水即可免費帶走 10ml 隨身香氛綠色香水限定版，並自行體驗香水填裝的環保與樂趣，為實踐綠色香水的永續時尚精神，只要帶 100 BON 50ml 空瓶回櫃，就送1.2ml 隨身體驗組和折價券，消費再送疊香組。

▲▼100BON 綠色香水吧來台。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲綠色香水吧活動期間，購買三件組組合享85折優惠。（圖／品牌提供）

▲▼100BON 綠色香水吧來台。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲疊香隨身組合七入組（5ml*7）售價1,480元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

100BON, 有機香水, 法國, 香水吧
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