腰間贅肉怎麼消？專家：瘦小腹先學拉筋、坐姿不正也會胖

小腹真的好惱人，穿緊身都不好看！雖然必要時可以縮肚閉氣，但腰間兩旁的贅肉，是騙不了別人也騙不了自己的！私人健身教練Inez Leong認為，腰間兩旁贅肉的成因是「久坐少運動」，如果要針對瘦小腹，其實不只現在很夯的平板支撐（Plank）要做，生活習慣也要非常留意。以下整理了消腹秘訣，一起來看看…

先了解小腹成因

私人健身教練Inez Leong認為，腰間兩旁贅肉的成因是「久坐少運動」，像是長期久坐辦公室的女生就較常見；隨著年紀越來越大，新陳代謝變慢，所積聚的脂肪會較難分解，胰島素分泌也會減少，因此如果進食過高的糖分，糖分就會積聚在身體而形成脂肪。

側棒式鍛鍊人魚線

針對瘦小腹，其實有很多運動的動作可以選擇，除了近年大熱的平板支撐（plank）動作，Inez也建議以下2個plank的變化動作。第一個是側棒式（Side Plank），主要是鍛鍊斜腹肌，練出人魚線。這個動作維秘天使也超愛！

首先左側身躺下，然後將左手屈曲放在地上，並以左前臂撐起身體，左腳側接觸地面。然後挻胸收腹、提腰，讓左側身能保持一直線並離開地面，右手則向上伸展，維持動作30秒為一組。每天做3組，每次由30秒開始慢慢加上去。

棒式加臀部扭轉

先由基本的平板支撐開始，然後扭動腰腹至右邊，讓右邊臀部碰到地面，然後轉換另一邊，每邊做16至20下為一組，每天做3組。

拉筋也重要

想瘦小腹，除了確實運動，其實「拉筋」也很重要！多一個步驟，就讓效果事半功倍。Inez解釋，「通常我們坐著時都會寒背（駝背）、圓肩，腹部一直維持屈曲彎背的動作，所以就需以伸展動作來拉長腹部，例如瑜珈動作眼鏡蛇式（Cobra pose），這可以幫助放鬆一下緊張肌肉，甚至長期屈曲而萎縮的肌肉。

嬰孩式放鬆肌肉

而每次拉筋後都需要做回另一個瑜珈動作——嬰孩式(Child’s pose)，以放鬆腰部及腹部肌肉。除了能讓身材變好，更可刺激腸道蠕動、有助排便。

保持坐姿端正

長時間坐著會讓腹部更容易產生贅肉，如果需要長期在辦公室工作，可定時站起來走走，甚至站著工作。坐著的時候也不要駝背，抬頭挺胸，時刻保持坐姿端正，讓脊椎保持在同一直線上，加上縮肚動作，這樣就能讓腹部肌肉收緊起來。

每天喝8杯水

身體需要充足的水分以維持新陳代謝，每天喝8杯水，能刺激腸胃蠕動、排清體內堆積的毒素，小腹自然會縮小。

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 FRANDE HSU、ELLE HK PHOTO／GETTY

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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