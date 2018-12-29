180天不休假的拼命三娘 ！PMU 魔術真髮＆NPM 偽妝替顧客打造最美的樣貌

第一眼看到 PMU 魔術真髮＆NPM 偽妝總監劉侑甯 Cherry，原以為她是一位愛漂亮的小女生，經過專訪詳談後，發現她其實是一個非常認真且拼命的創業家，不僅對自己的要求非常高，在工作上也十分追求完美，竭盡所能地替顧客打造最美的樣貌，讓他們由外而內地散發自信美。

一步一腳印拓展屬於自己的一片天





▲小時候就愛漂亮的 Cherry，進入美容市場是有跡可循的。

因家中開設美髮店面，Cherry 從小就接觸了許多與美相關的事物，18 歲時開始學習紋繡，不論是機器或手工的操作都能駕輕就熟，而後決定走上創業路，便以紋繡的服務為主，積極針對亞洲人的喜好與臉部輪廓改良，調整符合大眾市場的各種紋綉方式，讓五官看起來更具立體感與協調性，打造偽素顏的半永久妝容。

▲在介紹、推廣魔術真髮的過程中，Cherry 坦言確實遇到重重困難。

此外，她也積極推廣魔術真髮，Cherry 說，這項技術聽起來有點玄，多數人都以為是刺青，但其實只是利用特殊的儀器，以非侵入的方式將色素植入淺層的下組織，在視覺上創造出頭髮擬真的樣貌。

她回憶一開始推廣時，並沒有想像中順利，雖然在網路上有很高的瀏覽量，但詢問度卻很低。一來是臺灣人較為保守，對於不熟悉的事物不敢任意嘗試；二來是人才培育困難，由於使用的機器、材料較昂貴，且專業技術又需一一教學，導致師資培養難度倍增。

▲經由模特兒的親自示範，讓消費者明確地了解了魔術真髮的原理和操作方式。

連續虧損兩年的狀況下，後來經由實證實例的效果宣傳，大家才開始對魔術真髮改變看法，進而有意願想要嘗試看看。 Cherry 笑說：「還記得當時客人們術前都很惶恐，但走出去時每個人臉上都掛著笑容！」有越來越多成功的案例後，才讓魔術真髮的技術漸漸打出知名度。

到海外觀摩學習，增進自我視野

▲走訪世界各地，觀摩其他國家的技術，是 Cherry 成長的重要養分。

「相較於國外，臺灣在美容市場上是封閉的，很少有一個開放性的學習空間」，為了使自己更加茁壯，Cherry 經常至世界各國參加研習，靠著不斷地參加大型展秀，汲取不同種類專業的美容技術，也曾屢次受邀擔任講師。在各種新刺激的激盪下，除了讓 Cherry 在技術上有所增長外，也更懂得國際觀和品牌行銷。

▲在台灣舉辦美容大型秀展，是 Cherry 一直以來的心願。

Cherry 認為，國外這種以品牌舉辦的大型活動展，是很好的正向交流模式，因此這一兩年，她便積極邀請海外講師來台授課分享，也準備在明年 5 月底在台灣舉辦一場中型秀展，雖無法完全如法炮製國外的大型場面，但也算是提升國內美容產業風氣的一大步了。

和顧客、員工建立朋友般的情誼

▲員工的訓練與培育，也是 Cherry 非常重視的一環。

這些年， Cherry 不斷地充實自己和拓展服務，逐漸建立起好口碑與穩定客源，也和不少老客戶成為朋友。許多人不僅會專程從東部、中南部北上找她服務，甚至還會贈送伴手禮或是自製「感謝狀」來報答她的用心與努力。

不只客人， Cherry 與員工的相處更是融洽，彼此間就像一家人一樣親密，她也不吝嗇地將所學和經驗傳承分享，特別強調：「我不想讓員工在一個沒有感情、沒有生命的地方工作。」正因這股工作熱忱，才讓她一步步走向成功，目前除了有三間分店外，並在今年延續「美的服務」開設甯之美醫美診所。

驀然回首，創業路上甘之如飴

▲幫助客人變美找回自信，是鼓舞 Cherry 持續努力的力量。

回顧這條創業路，從一開始店面的裝潢到行銷、再到員工的教育，Cherry 樣樣都自己來。雖然過程中曾有將近 4 年的時間沒有辦法好好休息，「最高紀錄更是連續半年都沒休假過！」對她來說，如此拼命固然辛苦，但創業本來就需面對許多挑戰和困境，必須要有持之以恆的毅力，才能繼續走下去。

愛美是人的天性，Cherry 一路走來，用心發掘每個人專屬的美麗，幫助他們由外而內建立信心，看著客人的感謝與笑容，就是她得到的最大寶藏。

PMU 魔術真髮＆NPM 偽妝

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Cherry 帶你散發由外而內的自信

攝影：鄭凱豪

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