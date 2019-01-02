「不需要你說我就知道」　3種隱藏在《誰先愛上他的》對愛的解釋

由徐譽庭擔綱編導的《誰先愛上他的》自2018年11月2 日上映後，就一直話題不斷，隨著官方粉絲專頁不斷釋出未剪片段與幕後紀實花絮，又再度掀起一波熱潮。究竟這部片到底隱藏著什麼樣的魔力，讓大家都這麼深深著迷呢？

編輯想，正是因為劇中的這些人物和場景都離我們很近，有著一點相似卻又不太一樣的特質，所以既能深刻地戳到痛點，卻又不至於自打耳光吧！

這部看似以小王與小三為故事主軸的電影並沒有太著墨在敏感的同志議題，也不完全聚焦在道德上的第三者議題，甚至在看到片尾後發現「誰先愛上他的？」這個問題的解答已經沒有那麼重要，三位主角背後所詮釋的角色個性與情感關係反而更值得省思。

趁著電影尚未下檔之前，編輯要帶大家來細細回味劇中關於「愛」的深刻提問與辯證吧！

在文章開始之前，建議大家可以搭配電影主題曲《峇里島》一起閱讀。

－以下有雷，不想被劇透的讀者記得觀影後再回來看－

劉三蓮 X 宋呈希

有一種愛是，反覆說著「我是為了你好」

▲媽媽到底為什麼為什麼囉唆？可是她們真的生來就是這樣嗎？

整部劇情的故事是由宋呈希的視角出發，14 歲的他不懂得大人的世界為什麼這麼複雜，為什麼媽媽要整天逼他上補習班、吃有機蔬菜？又為什麼爸爸會愛上別的男人而離家出走？

劉三蓮這個角色其實就是很典型的傳統媽媽，甚至是整個亞洲女性的縮影。當嫁做人妻、成為人母後，生活的價值全環繞在家庭中，必須要忘掉自己曾是少女的身分。因此三蓮拿起鯊魚夾將長髮隨意一把盤起就直奔菜市場，一肩扛起打理家庭的責任。

宋正遠逝世後，她必須學著一個人獨立撫養孩子，這時卻發現正遠把她唯一的依靠—保險金都留給了阿傑。於是她開始「據理力爭」，為了呈希的未來和這個家，她不得不斤斤計較。

▲親子間的隔閡其實往往只是父母與孩子間因為疏離溝通，而以為心的距離很遠

可是如此拚命的結果，卻是得到呈希的不諒解。儘管她竭盡所能地，每天忙碌上下班之外，還要張羅呈希的生活，無時無刻狼狽地四處奔走，身上老是大包小包，東一盒、西一袋的，只希望能讓呈希吃到健康有機的蔬食。

但是在呈希眼裡，那些「聽說」對身體好的青菜，都像是「草」一樣，他根本不喜歡。三蓮不斷地付出，但對他來說都像是負擔，因為三蓮從來都沒有問過他想要的是什麼，所以他只好想盡辦法逃離。

編輯很認同邱澤曾分享過的某個觀點，他說「一個疾病花多少時間養成，相對就必須付出多久才能治癒」。親子關係往往都是根深蒂固的問題，而關鍵都出自缺乏溝通，父母總習慣單方面一心一意地為孩子好，卻忽略了每一個人都是不同的個體，無權替對方判定感受。

假以愛之名的付出，非但不會獲得認同，還會進而成為控制與勒索。不過值得慶幸的是，劇中的三蓮最後學會了傾聽，維持健康之餘，偶爾也破例讓呈希解解嘴饞吃雞排！

劉三蓮 X 宋正遠

有一種愛是無法找回，但是「你到底有沒有愛過我？」

▲如果連一點愛過的證明都沒有留下，那這些年來到底算什麼？

愛「過」這個詞，本身就代表著一切都已經過去了，可是那一個「答案」卻好不甘心、好想要找到解答。

於是三蓮在與諮商師對談時，忍不住問：「對我真的沒有一點愛嗎？一點點，也沒有嗎？」這麼多年來她和先生之間的感情難道全是假象嗎？她不相信也不甘心，可是正遠已逝，唯一能證明他們之間愛的只剩「保險金」，所以她找上阿傑，也認定錢一定是被阿傑給拿走的。

關於愛過這件事，是很多人縱使在分開之後，仍然耿耿於懷、放不下的課題。因為我們曾經真心付出，所以就算沒有獲得回報，也希望那段努力至少不要完全被抹滅，甚至能獲得肯定。但是證明了又如何呢？撇除那股不甘心，真的有必要苦苦追問著嗎？不論有沒有愛過，先前相處的美好回憶都是真實存在的呀，只是我們帶不走也留不了了。

▲他不是懦弱，只是在這個大環境下他生不出勇氣

日前在《誰先愛上他的》臉書官方粉絲專頁公布了在電影中正遠寫給呈希的那封信，信末寫了：

「但願不會太遲。

但願我還能親口告訴你，我真好愛你。好愛好愛。

但願我還能親口告訴你母親，她是我唯一愛過的女人，雖然那不是愛情。」

是的，縱然不是愛情，但正遠卻是貨真價實地愛過三蓮，以另一種形式的愛。正遠還在信中寫道：「原諒是從理解開始的。」所以後來在三蓮漸漸了解正遠與阿傑之間的愛時，她逐漸釋懷在非得知道愛與不愛的漩渦之中。

宋正遠 X 阿傑

還有一種愛是，「不需要你說」我就會知道

▲能遇到相知相惜並且相愛的人，千言萬語都成了多餘

在整部片裡，宋正遠和阿傑的愛從來沒有濃烈直接地表達，而是透過日常的鏡頭，一幕幕 zoom in，堆積出他們深厚的情感。不論是阿傑為了正遠特意偷渡到醫院的「小籠包」，還是正遠寵溺地替阿傑下廚，做出那個即使不講出菜名卻瞭然於心的「紅紅的湯」都是不需言喻的最佳證明。即使正遠病入膏肓，深陷病榻，阿傑仍為愛不離不棄。

大家都以為面對正遠的生病，甚至是過世，阿傑沒有太大的情緒起伏，可以坦然面對。但面對正遠的離世，與三蓮相同地，阿傑也失去了唯一的支柱，當他四處找不到打火機，發現再也不會有人替他點上菸的那一刻起，他就知道已經徹底失去心愛的人。

但那份心底的愛該怎麼辦呢？他只好拚了命忍住所有的悲傷與淚水，將所有的愛全訴諸在音樂劇中，作為與正遠的百日告別永遠封藏。





▲有些愛是不管經過多久，都會刻骨銘心深藏在心中的

所謂的刻骨銘心正是如此吧！或許阿傑在劇終之後，還會再戀愛，還會再遇上下一個情人，可是「宋正遠」這個人，在他心中卻是永遠都不會被抹滅掉的存在。就像徐譽庭編導曾說過的：「婚姻其實是天時地利人和的適合，不一定是最相愛的。」

我們終其一生都會談上很多場戀愛，有些人愛情長跑了多年無疾而終，最後卻和交往兩個月的對象互許終生，不是愛哪個人比較多，也不是沒有平等對待，而是或許現在時候才到了，感覺才對。

▲當還不了解一個人的情緒與立場時，或許我們都該各退一步

在看《誰先愛上他的》這部片時，有些人會覺得三蓮強勢又歇斯底里，有些人會覺得正遠自私又懦弱，但這都無妨，每個人本來就會有自己的情緒和立場，所有的的問題也都沒有一個正確的答案，因為人與人間本來就是由一段段複雜的感情所組成。

只是當在面對情感的處理與關係的釐清時，如果我們的答案不那麼肯定、清楚，就先別著急地下定論，靜下心來「換位思考」，或許沒有辦法立即地找到出口，但後退一步，多給它一點時間去理解，也許結果會完全不同。

圖片來源：《誰先愛上他的》官方粉絲專頁

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