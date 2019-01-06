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小S私下愛用的16個保養好貨　大推老公買給她的眉毛神器

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國際巨星小S徐熙娣，日前在臉書分享一張半夜失眠在浴室拉筋的照片，而網友除了在下方留言關心她之外，更多注意的卻是，小S身後那滿滿的一排保養品，就像發現大秘密一般，到底小 S私下的愛用保養好貨是什麼？能讓她40歲了，肌膚還好的如同少女一般，自拍都不用套濾鏡，這次就讓姊來幫妳揭祕！

▲小s。（圖／翻攝自微博）

其實在小S發出那張拉筋自拍照前，她就已經上過姊姊大S徐熙媛的節目《Beauty小姐》，而那個節目的主旨就昰要在攝影棚內，以1:1的方式，還原浴室的擺設。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

但因為節目上因為怕品牌露出，會有打廣告的嫌疑，因此外包裝瓶身上，都被貼了貼紙，但昰眼尖的妳，有看出來小S私下愛用的保養品有哪些了嗎？ 如果還猜不出來，就讓姊為妳一次揭祕！

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲雅詩蘭黛 特潤超導修護露，30ml，NT$2,500元；50ml，NT$3,850元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲ 雅詩蘭黛 特潤眼部超級精華，15ml，NT$2,600元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）


▲雅詩蘭黛 特潤超導修護精萃蜜，30ml，NT$3,300元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲雅詩蘭黛 特潤眼部超能量修護霜 ，15ml，NT$2,400元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲蘭蔻 超進化肌因賦活露，30ml，NT$2,950元；50ml，NT$3,900元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲KOSE高絲 雪肌精淨透洗顏霜，130g，NT$850元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲FANCL淨化卸妝油，120ml ，NT$820元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲LA MER海洋拉娜 緊緻彈力眼部精萃，15ml，NT$8,800元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲Kiehl‘s 冰河保濕機能水，250ml，NT$800元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲La Prairie 魚子精華瓊貴睡眠面膜，50ml，NT$13,200元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲La Prairie 魚子美眼霜，20ml，NT$11,000元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲AUDACE 奧達士蘭胚精萃青春修護油，65ml，NT$5,980元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲摩洛哥優油，100ml，NT$1,500元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

身為眉毛控的小S，首推產品就是老公買給她，讓小S驚呼超有效的TALIKA 極緻晝夜眉毛增長修護（EYEBROW LIPOCILS PLATINIUM），內含95%的天然成分，能夠加強眉毛自然色澤，緩減脫落，雙管設計，早上和晚上分別使用不同的修護精華滋養眉毛，首先白天可以先用白字管身的日間精華塗抹於眉毛，記得一定要等眉毛完全將精華吸收後才能上妝，晚上則使用藍字管身的夜間精華塗抹於眉毛上，連續使用28天即可感受眉毛變的濃密。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲Avajar 完美V提拉精華面膜，5片，約NT$780元。

▲小s。（圖／翻攝自微博）

▲ON THE BODY 甜蜜愛戀身體乳，400ml，約NT$358元。

文／柯夢波丹　圖／品牌、微博

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 小s, 保養, 美麗, 好物
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