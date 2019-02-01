寒假就要吃遍「宜蘭」　少女心乳酪派、在地人大推臭豆腐通通有

寒假終於到惹，還沒想好去哪玩嗎？春節不想在家看電視乾瞪眼，被親戚問一大堆問題嗎？那就來去宜蘭吃美食啦，跟著編輯的美食路線，一日遊或兩天一夜排行程一點也不麻煩！

第一站 宜蘭火車站

一抵達宜蘭火車站，週邊就有超好拍的幾米公園、幸福轉運站、綠鐵樹丟丟噹森林公園，當然也少不了好吃的美食啦！一次推薦5家早午餐、在地小吃還有飲料告訴你甚麼叫內行。

正好鮮肉小籠包

宜蘭市泰山路／必吃小鮮肉湯包

沒吃這家，不要說你有來過宜蘭！皮薄多餡的口感，湯汁含有濃濃蔥味不沾醬油也很好吃，零負評的店家當然要排進行程阿。

▲宜蘭美食。（圖／美食客Jocelyn提供）

北門綠豆沙牛乳

宜蘭市中山路三段／濃醇順口綠豆沙牛乳

這杯…還要多說嗎？舟車勞頓好不容易到宜蘭，一定要來上一杯綠豆沙牛乳當作攻佔所有美食的開端阿，濃郁順口絕對值得。

▲宜蘭美食。（圖／美食客Chun Chen提供）

Resort Brew Coffee Co.

宜蘭市農權路／歐陸早午餐

主打歐陸早午餐，可以自由選配麵包、肉類、配菜和蛋，肉質軟嫩的古巴式慢燉手撕豬是MENU美食客大推必點，很適合走過許多景點之後歇腳休息飽口福。

▲宜蘭美食。（圖／美食客s000731提供）

羊陶

宜蘭市舊城北路／在地人都推臭豆腐

表面上看起來是賣當歸羊肉料理，但實際上脆皮臭豆腐才是美食客都大推的超級美食，有點綠綠的顏色是因為使用特別手法發酵喔。

▲宜蘭美食。（圖／美食客Wang I-Hsiang提供）

十六崁瓜仔雞麵

宜蘭市中山路三段／好軟嫩的瓜仔雞

非常軟嫩的瓜仔雞肉直接大塊給你，入口即化的口感和香濃的麵湯，連宜蘭在地人也在MENU裡大肆推薦，隱藏版的銅板美食就是這家啦。

▲宜蘭美食。（圖／美食客chenchen0828提供）

第二站 羅東車站

冬天正是落羽松翻紅最美麗的時候，想拍照的話編輯推薦羅東運動公園、安農溪畔怎麼拍都是仙境，拍完就可以到羅東夜市週邊填飽肚子啦，編輯精選4家甜點、冰品和銅板美食，讓你體驗不一樣的羅東行。

古古日常

羅東／少女心生乳酪派

你是螞蟻吃貨也喜歡逛二手古董嗎？店內陳列大大小小的舊物家具和桌椅，來一塊少女心噴發的三眼怪抹茶塔和彩虹生乳酪，也算是體驗不同味道的宜蘭囉。

▲宜蘭美食。（圖／美食客zxc41022提供）

小島日和

羅東／IG必刷日式刨冰

主打日式刨冰的店家超好拍，有超療癒的優格口味藍色富士山，還有菜單上沒有的冬季限定草莓聖誕樹，就是在這個時候才吃得到啦。

▲宜蘭美食。（圖／美食客張筱如提供）



i Chu 愛啾 吉拿棒專門店

羅東／好吃不踩雷散步甜點

甜甜又好拍的愛啾吉拿棒，也是少女心噴發的必備散步甜點啦，有原味、沾醬還有冰淇淋口味可以選擇喔。

▲宜蘭美食。（圖／美食客黃嫈安提供）

品都 串燒酒場

羅東／CP值超高銅板串燒

滿滿的大串燒盤在羅東只要百元就能吃到，甜甜鹹鹹的日式燒烤醬吃起來很甘甜，雞屁股表皮酥脆內軟嫩，豬血糕和甜不辣烤的超Q有嚼勁，內用完全不限時或是外帶回民宿吃都非常推薦。

▲宜蘭美食。（圖／美食客Len Wang提供）

圖、文／MENU美食誌

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