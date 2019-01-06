新北10大高人氣甜食！手工軟Q芋圓、黃豆雪花冰兩人吃剛剛好

天龍國美食吃膩了嗎？來來來，編輯熱騰騰奉上新北市隱藏版高人氣美食，身為超懂吃的吃貨一定不能不知道，趕快筆記收藏準備一家一家制霸完食。

TOP 1 阿爸的芋圓

永和／樂華夜市排隊芋泥冰

芋頭控來到這裡必點芋見泥綜合蔗片冰，芋泥、芋圓、芋頭都是用大甲芋頭製作，可以吃到顆粒的芋泥球甜而不膩，芋圓軟Q越嚼越有芋頭香，份量超大建議兩人食用剛剛好喔。

▲新北早午餐。（圖／美食客JIE RU提供）

TOP 2 點點甜甜ten ten den den

板橋／巷弄裡的人氣蛋糕

好初系列店家真的都好好吃啊，這家座落在巷弄間很適合選一個理想的下午，和朋友來塊京都小山園抹茶戚風蛋糕、檸檬塔，再來杯鹿野紅烏龍茶，就能閒話家常輕鬆享受美食啦。

▲新北早午餐。（圖／美食客Nicole Chan提供）

TOP 3 阿柑姨芋圓

九份／觀光必吃在地小吃

經典的芋圓、地瓜圓、綠茶圓都是手工製作，現做現煮的手工口感較為偏軟，編輯推薦一定要到用餐區眺望這座山城的無敵海景，就能同時擁有視覺與味覺的極致享受。

▲新北早午餐。（圖／美食客Gin提供）

TOP 4 mr.雪腐

永和、公館／超好評雪花冰

顧名思義就是有賣雪花冰和豆腐煲的絕妙組合啦，台18珍奶和宇治金時雪花冰都是夏天必點口味，鴨血豆腐煲則是寒流來襲必吃，超人氣的美食現在公館也吃得到囉。

▲新北早午餐。（圖／美食客Hsin-Chen Shih提供）

TOP 5 震湶雪花冰

板橋／真材實料水果雪花冰

就是喜歡這種哈味，冬天限定的小丸子哈味瓜雪花冰，由一球一球的雙色哈密瓜加煉乳組成，超新鮮的真材實料推薦給喜歡水果冰的吃貨喔。

▲新北早午餐。（圖／美食客at840534提供）

TOP 6 二男小家料理 ほんかく

中和／超高CP值日本料理

超新鮮漁獲全部厚切超霸氣，生魚片握壽司、男子漢丼飯都是招牌，一碗只要20元的鮮魚味噌湯更是必點，只是要注意用餐時段要人員到齊才能入內用餐喔。

▲新北早午餐。（圖／美食客林阿淳提供）

TOP 7 一夫冰果 IF bingo

中和／超霸氣新鮮現打果汁

不只原汁原味，根本就新鮮水果原裝看得到啊，一整顆哈密瓜現打果汁直接帶走吸到飽，在注重食安的現代完全不需要擔心人工化學物添加，超天然。

▲新北早午餐。（圖／美食客梅梅提供）

TOP 8 好初早餐

板橋／討論度極高的人氣早午餐

提供帕尼尼、漢堡、沙拉等多元種類的早午餐店，因為用料實在和親民銅板價格，讓造訪的人潮未曾減緩，編輯貼心提醒店內無用餐限制，須注意排隊時間以免影響用餐的好心情喔。

▲新北早午餐。（圖／美食客Brenda Chen提供）

TOP 9 雪花咖啡

板橋／道地韓式咖啡店

來到台灣開店韓國老闆，除了帶來道地的韓式飯捲，還有黃豆雪花冰，Q彈的黃豆糕不像湯圓碰到冰就會變硬，口感依然彈牙，雪花冰一層一層內藏許多用料，好吃又划算。

▲新北早午餐。（圖／美食客eatttttt提供）

TOP 10 甜福 fuku brunch

板橋／豐富平價早午餐

超豐富早午餐，絕對是週末自然醒的第一餐首選，菜單上有招牌、義式、法式、韓式等營養均衡組合，如果有選擇障礙，記得帶個朋友去幫你一起選啊。

▲新北早午餐。（圖／美食客楊馨媛提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

全台日式料理推薦排行榜Top10！炸牛排、丼飯、燒肉到壽司，入秋就要吃好料！

2018全台年度美食排行榜！吃貨們都在這裡吃這裡打卡！還沒吃過就快跟上！