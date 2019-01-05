學日妞穿One-piece洋裝5分鐘出門　內搭長裙更提升層次感

降溫的天氣，早上總是想多賴床幾分鐘。雖然說外出造型還是不能馬虎，但想到要早起打扮還是會有點力不從心時，就讓自己偷懶一下吧！只要準備好幾件具有趨勢元素的洋裝款式，就能不費吹灰之力的詮釋出迷人的注目造型。

不論單穿或融入其他單品混搭，幾分鐘的時間就能營造兼具可愛與優雅的日系氛圍，想知道洋裝有哪些搭配小撇步？快參考以下日本女生的穿搭，讓你輕鬆完成別具品味的時髦氣息。

針織洋裝

針織面料是秋冬穿搭裡必備的元素，不僅增添造型暖度，柔美質感能襯出溫柔的魅力氣質。利用多層次的堆疊方式，使服飾線條賦予豐富感受，內搭一件極長裙襬的印花洋裝，透過腰帶點綴束出顯瘦身形之外也使時髦氛圍更提升。

襯衫洋裝

版型較挺的襯衫洋裝可以一掃輕鬆穿搭時容易表現出的沒精神感，運用長版的款式還能表現造型的氣勢。若擔心長版單品身形會看起來太過平面的話，就加上腰帶做出腰身讓線條更加明顯吧。

背心洋裝

本季熱門的背心裙款成為街頭女孩鍾愛的搭配單品，以胸口不規則剪裁的背心洋裝設計混搭純色素面的上衣，融合出充滿無限創意的穿搭樣貌，簡單加上肩背小包與平底鞋製造與眾不同的造型品味。

棉質洋裝

舒適的棉質洋裝為日常造型傳達一股舒適自然，領口的 V 領剪裁能拉長身形，即便是小個子女孩也能輕鬆穿搭出高挑比例。當懶得思考搭配時，直接單穿外搭一件 oversize 外套就能表現率性簡約的日系風格。

Photo : WEAR

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