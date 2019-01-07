韓拍這季必收的5款單品　穿上秒變時髦精

每到新年就是買新衣、穿新衣的時候，不過如果不想被說超俗氣的話，那麼今天介紹的這篇單品最好都要收齊啦！今天就要介紹一下瀏覽了各大南韓網拍後，究竟在這一季的必收單品有哪些呢？

＃豹紋單品



這一季開始流行很多豹紋單品，像是豹紋裙子、包包、鞋子等，所以趁著新年穿新衣、絕對必收一件！如果不太敢穿這麼華麗的單品的話，建議先從小配件開始下手！像是包包、領巾、帽子都很推薦，可以增加穿搭重點。

▲習慣簡約穿搭的女孩也可以嘗試看看。（圖／翻攝自chuu）

優雅青春豹紋貝雷帽，NT＄740

亮眼配件豹紋印花圓筒肩背包，NT＄1,810

淘氣溫柔清雅豹紋領巾，NT＄860

＃腰間小包

包包在這一季都走一個「小」的路線，像是腰包、方包，都一定要小小的，雖然裝不了什麼東西，就是一個好看最重要的態度。

▲只要裝的下手機、鑰匙、錢包足矣！（圖／翻攝自66girls、STYLENANDA、DEJOU）



＃66girls 珍珠釦翻蓋仿麂皮肩背小方包，NT＄1,051

＃STYLENANDA 簡約質感迷你長方形肩背包，NT＄3,051

＃DEJOU 少女系迷你U形馬鞍包，NT＄612

另外包包的肩帶長度也不能太長，大約背在腰部的位置最剛好，或是最近背在胸前、當作側背包也很紅喔！

▲包包背帶的長度也要稍微注意一下喔。（圖／翻攝自IG@ain_hawaii）

如果你很敢挑戰的話，這種小腰包也是從去年開始、一路紅到今年時裝周，不過搭不好真的很俗氣，建議挑選這種皮革的款式比較好。

▲搭配腰包顯得十分帥氣。（圖／翻攝自STYLENANDA、DEJOU）



＃STYLENANDA 復古韻味鬆緊帶設計格紋腰包，NT＄1,136

＃DEJOU復古時尚仿皮革腰包，NT＄654

＃短版外套

比起前幾年流行的長版外套，今年更流行的是短版外套，像是短版大衣、短版羽絨外套等，長度不要超過臀部，好處是看起來腿會更長，對於小隻女來說更顯比例。

▲短版的外套能讓比例拉長～（圖／翻攝自IG@jtou_market、yuini.co.kr）

不過說真的，這種短版外套對於梨形身材的女孩來說不太友好，建議梨形身材的女孩可以搭配長裙、寬褲，會比較顯瘦喔！

▲穿寬褲、A字裙就能遮掩胖屁屁。（圖／翻攝自DEJOU）



＃DEJOU 2way毛絨翻領拉鍊保暖外套，NT＄1,456

＃DEJOU 袖釦帶羊毛混紡排釦外套，NT＄1,498

＃袖口開衩外套

今年大衣的袖口都會有設計，包括風衣袖口一定要有扣子、大衣或是西裝外套袖口一定要開衩（然後穿的時候要反摺）等，如果你這件大衣袖口什麼都沒有，那就不fashion啦！

▲這季最流行的就是在袖口做設計了。（圖／番社字66girls、GOGOSING）



＃66girls 簡約翻領開衩袖毛呢夾克+層疊襬後拉鍊褲裙，NT＄2,145

＃GOGOSING 高雅氣質長款大衣，NT＄1,201

如果遇到這種什麼都沒有的袖口也別慌，二話不說這樣反摺上去就對了！畢竟時尚本來就是一個態度～

▲反摺也能增加一些亮點。（圖／番社字IG@_feelings2）

＃泰迪熊外套

要說到最霸屏的單品，其中之一就是泰迪熊外套！寬鬆的版型加上厚厚的毛，真的超級可愛～

▲當然不能遺漏這季最夯的羔羊毛單品。（圖／IG@jtou_market、yuini.co.kr）

比起女星那種長泰迪熊外套，更推薦這種短版的泰迪熊外套，內搭盡量以素色、或是洋裝為主，保暖時尚又不顯胖！

▲選擇素素的就不會顯得浮誇。（圖／翻攝自GOGOSING、icecream12）



＃GOGOSING 配色毛絨刷毛外套，NT＄880

＃icecream12 寶貝小熊排釦設計絨毛外套，NT＄1,460

文／美人圈

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