療癒12萬粉絲！《微型展2.0》台灣限定珍奶飛碟、迴轉壽司高速公路

療癒了12萬粉絲的《微型展》，不只要用眼仔細觀賞每一件作品，更要用心體會作者田中達也的幽默與主題，素有日本微型之神稱號的田中達也，這次將帶著全新作品再度席捲全台，《微型展2.0》特展中展出的作品更勝去年，除了超過150組全新創作作品外，還有首度公開亮相的放大版動態迴轉壽司高速公路也搶先於微型展2.0台灣站展出，也因為是二訪台灣，田中選用具台灣代表性的食物為主題創作的限定版作品-「珍珠奶茶」，讓台灣粉絲得知消息後爭相到展觀看！

田中達也的微型創作作品精緻細膩、以日常生活小物的真實性貼近大家心中並富有想像力與幽默感顛覆了大眾對日常物件的想像，往往作品在社群上一公布，隨即吸引上萬粉絲按讚！去年微型展第一代展覽一出，口碑推薦好評不斷，更被喻為是近代最療癒、最撫慰人心的展覽粉絲數更是飆升成長一倍以上，個人Instagram從60萬增加至130萬人追蹤、Twitter從20萬增加至25萬人次追蹤，去年台灣展出時，以知名伴手禮鳳梨酥為主題的作品後，再度用台灣味創作出不一樣的想像，藉由能代表台灣而且全世界都知道的珍珠奶茶為主題創作，帶給台灣粉絲們特別的驚喜。

《微型展2.0》區主題橫跨自然、冒險、旅行、工作者、運動、家庭、交通、玩樂等，共有八大展區。更打造出三組1:1放大比例的拍照展件，像是在微型世界裡打沙灘排球、做在原子筆上直衝雲端以及用大型骰子推砌成的機會城市(chance city)，都讓人搶當網美，一拍再拍，現場作者田中達也親自示範如何做在大型原子筆區，擺出像是做大怒神的尖叫樣，因為這項作品，他規劃成像是在搭乘遊樂園的刺激遊具的人們。

大家來到展區，不妨一起來拍出kuso俏皮的照片，讓微型展2.0成為2018-2019新興IG打卡熱門點！如此撫慰人心，滿足天馬行空、洗滌世俗的各種條件，錯過去年1.0版的微型展，今年絕對不容再錯過升級版的《微型展2.0》!

《微型展2.0》展覽資訊

地點：華山1914文化創意產業園區中4B館全（台北市中正區八德路一段1號）

日期：12月23日－108年3月3日

時間：周一至周日 10:00-18:00（17:30 停止售票及入場）、除夕休館

票價：全票NT$300／張；優惠票NT$260／張；愛心票NT$150／張；未滿3歲或身高未滿90公分之幼童視為免票

※編輯：Sandy Hsu, Wendy Chen VOGUE.TW | 來源：寬宏藝術

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