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LIFE・經典／最美麗的辦公椅Pacific Chair　連挑剔的蘋果公司都指定

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▲Vitra Pacific Chair 。（圖／翻攝Vitra官網）

▲Vitra針對辦公室設計的Pacific Chair 。（圖／翻攝Vitra官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

居家的經典椅選擇可能很多，但長時間使用的辦公椅可不然，之前受限於人體工學、透氣材質或是種種想不到的因素，多半的辦公椅總跳脫不出框架，但Vitra出產的設計椅Pacific Chair（太平洋辦公椅）卻超凡出世，像是在一群選美佳麗中最具有氣質的一個。

▲Vitra Pacific Chair 。（圖／翻攝Vitra官網）

▲多款式的Pacific Chair。

而能讓這樣的椅子爆紅的，莫過於蘋果公司在他們最新總部裡，採用了這把椅子，當時登上了許多新聞版面，在業界以挑剔與強調美學的蘋果，看上的不僅是Pacific Chair的外型，以及包含在底下的多樣性機能，確實，有哪張椅子的挑戰，比給長期待在螢幕前工作的工程師使用的挑戰更大？

▲Vitra Pacific Chair 。（圖／翻攝Vitra官網）

▲Vitra Pacific Chair 。（圖／翻攝Vitra官網）

▲設計師Edward Barber與Jay Osgerby，曾獲大英帝國OBE十字勳章。（圖／翻攝Zimbio）

Pacific Chair的歷史不長，2016年出生，但一推出後便依序獲得 2017年的Core 77 Award，以及2018年的German Design Award Excellent Product Design Office Furniture，而這產品催生的設計師居然是第一次設計辦公用品，分別是Edward Barber與Jay Osgerby。

▲Vitra Pacific Chair 。（圖／翻攝Vitra官網）

▲簡單俐落的線條，呈現出更多美感。

他們是倫敦皇家藝術學院時為同班同學，成立工作室後已經有20年的設計資歷，這對拍檔一高一矮的懸殊身形，正好讓他們注重「適合各種身型」的機能設計，首先便是多款式、針對不同使用者身形推出的規格設計，椅背的高度、材質、機能、顏色選擇都是以個人化為前提。

▲Vitra Pacific Chair 。（圖／翻攝Vitra官網）

▲乾淨與安靜的設計，兼具實用的產品，是Pacific Chair成功關鍵。

Pacific Chair最棒的設計前提是「quiet design（安靜的設計）」，這是一個概念，並延伸到視覺，不是僅指它移動時產生的聲響，也包括在眼中帶給使用者安靜平和的感覺，產品採用的弧線、線條與配色，俐落而安靜的融入在環境中，它們不需顯眼，只要做好自己的角色，就是一個強壯的存在。

Pacific Chair售價依以款的形式而有不同，以蘋果採用的款式而言，單椅定價是1,185元美金，折合台幣約36,600元左右。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 太平洋辦公椅, 辦公椅, 蘋果總部, 蘋果公司, Vitra, Pacific Chair
fashion.net

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