倪妮「空中漂浮」拍時尚大片　超現實風格被評：美得不像話

▲倪妮套GUCCI演博物館藝術品，奇幻超現實風格極美。（圖／翻攝Madame Figaro微博）



記者張妤瑄／台北報導

大陸女星倪妮清秀的臉蛋，自帶文青氣息，氣質被GUCCI相中，雙方密切合作，她還當上GUCCI眼鏡形象大使，在最新一期的《Madame Figaro》封面裡，她穿著多套GUCCI造型，詮釋「當全世界只剩一個人類」的情境，裸背被關進玻璃櫃中，用疏離高冷的形象演出「博物館館藏」。

▲倪妮裸背拍時尚大片，零贅肉的美背超迷人。（圖／翻攝Madame Figaro微博）



核心主題充滿奇幻風格，在「巨星製造機」攝影陳漫的鏡頭下，倪妮漂浮在空中，用出其不意的姿勢入鏡，但畫面讓人過目難忘，超現實場景與氛圍，讓人忍不住多看幾眼。粉絲盛讚「美得不像話」、「藝術品」、「像洋娃娃一樣」、「又帥又美」。

▲為詮釋超現實風格，倪妮其中一張照片漂浮在空中，讓人印象超深刻。（圖／翻攝Madame Figaro微博）



在這組時尚大片中，倪妮兩度被關進玻璃櫃中，在房間的正中央只有她一個人穿著裸背禮服蜷縮在玻璃櫃中，或是在房間的角落裡，她穿著大紅色毛毛外套，閉眼詮釋高級藝術品，不管那一種，當你看像玻璃櫃裡的倪妮，會一眼被她的美麗吸引，久久無法自拔，就像那些充滿故事的博物館高級藏品般，越看越迷人。

▲倪妮被關在玻璃櫃中，詮釋高級藝術品。（圖／翻攝Madame Figaro微博）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

另外，由於倪妮是GUCCI眼鏡形象大使的關係，自然也要力推眼鏡這個時尚配件，在封面與內頁中她除了戴上文青感的金絲眼鏡之外，還拿著珍珠裝飾眼鏡拍照，即使不戴上眼，依舊是枚華麗時尚的書呆子啊～

▲倪妮身為眼鏡形象大使，當然不忘眼鏡這個重要的時尚配件。（圖／翻攝Madame Figaro微博）