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蔡依林素顏登封　美到粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

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▲▼蔡依林InStyle封面。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

▲蔡依林在最新一期《InStyle優家畫報》時尚大片中，用難得一見的裸妝上陣。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

記者張妤瑄／台北報導

蔡依林睽違多時推出新專輯《UGLY BEAUTY》，天后內功深化，已懂得搞笑面對過去是非，不活在大眾的評論裡，最近她登上大陸版《InStyle優家畫報》封面時，也透露想重新定義自己的新年新希望，因為不再「再因別人的肯定，而活在焦慮的世界裡」，在這組封面大片中，她畫上偽素顏裸妝，展現自己最真實的美麗。

▲▼蔡依林InStyle封面。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

▲▼蔡依林InStyle封面。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

▲如今的蔡依林，想重新定義自己，不再活在大眾的眼光下。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

Jolin在內頁中用咖啡色眼線、奶茶色口紅畫出偽素顏裸妝，用乾淨的妝容呼應清新穿搭，穿著一身全白，會歸到最單純的一面，被粉絲狂讚「在妳眼裡看到了星辰」、「仙女落入凡塵」、「素顏也美若天仙」、「美到不能呼吸」，還有粉絲搞笑問蒼天「怎麼那麼好看」。

▲▼蔡依林InStyle封面。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

▲▼蔡依林InStyle封面。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

▲裸妝的蔡依林，很有鄰家少女的氣質。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

平常總是用強勢妝容登場，氣場超強的紅唇更是蔡依林必備款，這回她在封面用蕃茄紅唇色呼應紅色寶格麗（BVLGARI）包款，接著在內頁中就卸下強勢彩妝，用更貼近真實的模樣現身，也讓人再度看到蔡依林鄰家少女風格的模樣。

▲▼蔡依林InStyle封面。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

▲蔡依林在封面上用紅唇呼應紅色寶格麗包款。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

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每回出場都像女王，霸氣十足，這回Jolin力撇那種唯我獨尊的氣勢，用沈靜氣質給人新鮮感，她或蹲或坐，安靜沈思，沒有天后高掛天空的距離感，而是走入凡間，用親民、小清新氣質給人鄰家女孩的親切感。

▲▼蔡依林InStyle封面。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

▲這組時尚大片中，大多時候的蔡依林用沈靜的氣質，給人耳目一新的感覺。（圖／翻攝InStyle優家畫報微博）

關鍵字：

蔡依林, Jolin, InStyle, 優家畫報, 時尚封面, 時尚穿搭, Ugly Beauty
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