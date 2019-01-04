日本「最帥高中生」淚崩領獎！網暴動：哭起來都讓人戀愛

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大家對日本每年的「最帥高中生」評比應該不陌生，2018的冠軍也悄悄在年底出爐。正是在網路擁有高人氣的新原泰佑，他在獲獎時還一度落淚，實在讓姐姐們超心疼，因為五官精緻的他哭起來比女生還美，堪稱日本最帥小鮮肉，還不快按下追蹤！

▲日本最帥高中生出爐。（圖／翻攝自IG@taisukeniihara、mdpr.j）

日本「最帥高中生」從去年 4 月就在全日本的男高中生當中選拔，一路選出10位候選名單，在經過網路人氣票選，最後在12 月 27 日，由18歲的小鮮肉新原泰佑拿下本屆冠軍。

▲新原泰佑奪得冠軍落淚感謝粉絲。（圖／翻攝自IG@taisukeniihara、mdpr.j）

新原泰佑在得知獲獎時，激動落淚，表示自己實在沒想到會拿獎，也謝謝大家的支持。這一哭更讓粉絲們心疼，因為哭起來還比女生美！其實新原泰佑精緻的五官和才華早就吸引了大票粉絲，從4歲就開始學習舞蹈的他，在IG上擁有高人氣，相信未來會在演藝工作上大放異彩。只能說這次的「最帥高中生」冠軍，真的很合台灣姐姐們的胃口呢，一起來欣賞他的帥照。

▲18歲的超萌外型受到矚目。（圖／翻攝自IG@taisukeniihara、mdpr.j）

18歲的新原泰佑有著圓圓的大眼睛，超級居家男孩的模樣，笑起來更是令人著迷。不過他收起微笑也是電力十足，請姐姐們多期待他之後的表現。

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