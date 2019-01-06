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怎麼可以那麼萌！《哈利波特》、《怪獸》變成坐姿娃娃，全系列都想帶回家

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▲「哈利波特」、「戽斗星球」都變成Q萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲不只有戽斗星球！就連《哈利波特》、《怪獸》也變成超萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp

不知道大家還記不記得之前日本玩具大廠TAKARA TOMY A.R.T.S.與《戽斗星球》合作推出的坐姿娃娃「ちょっこりさん」系列嗎？其實他們還有推出《怪獸與牠們的產地》、《哈利波特》的系列，不管是可愛戽斗或是奇妙的魔法世界，每一款絕對都超值得入手。

▲「哈利波特」、「戽斗星球」都變成Q萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲大家還記得《戽斗星球》的坐姿娃娃系列嗎～（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

＃《怪獸與牠們的產地》、《哈利波特》

還記得電影《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》上映時，周邊商品一定都會被搶購一空，就連日本也有許多相關的活動、聯名，如此龐大的吸金量，TAKARA TOMY A.R.T.S.怎麼可能會放過！

▲「哈利波特」、「戽斗星球」都變成Q萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲日本玩具大廠與《怪獸與牠們的產地》、《哈利波特》合作。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

這次推出的《怪獸與牠們的產地》、《哈利波特》坐姿娃娃，不管是紐特與葛林戴華德拿著魔杖準備決鬥，或是玻璃怪拿著閃閃發光的珠寶，又或是哈利、榮恩、妙麗三人喝著啤酒，每一款都能讓粉絲們一秒掉入魔法世界裡，所以影迷們，你們絕對不能錯過這次的系列。

▲「哈利波特」、「戽斗星球」都變成Q萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲「哈利波特」、「戽斗星球」都變成Q萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲「哈利波特」、「戽斗星球」都變成Q萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲趕快帶這系列回家，把家裡變成魔法世界吧。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

同場加映

除了《怪獸與牠們的產地》、《哈利波特》外，還有在聖誕節推出的電影《鬼靈精》，以及大朋友小朋友都愛的《威利在哪裡》都有推出合作系列，不管是抱著禮物的鬼靈精，或是坐在眼鏡旁邊的威利，萌萌小臉搭配坐姿，讓人看了有滿滿的療癒感～

▲「哈利波特」、「戽斗星球」都變成Q萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲「哈利波特」、「戽斗星球」都變成Q萌坐姿娃娃。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲縮小的鬼靈精與威利，讓人看了有滿滿的療癒感～（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

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關鍵字：

哈利波特, 日本, TAKARATOMY, 玩具, 玩偶, 娃娃, 戽斗星球, 怪獸與牠們的產地, 合作, 鬼靈精, 威利在哪裡, 坐姿娃娃
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