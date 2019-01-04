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李善均套5.5萬BALENCIAGA搭高鐵　高調穿搭潮到出水

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▲李善均、河正宇兩人來台宣傳電影《90分鐘末日倒數》。

記者張妤瑄／台北報導

南韓男星河正宇、李善均為了主演的電影《90分鐘末日倒數》來台宣傳，兩人還搭高鐵南下台中與粉絲見面，他們現身高鐵站時，引起粉絲一陣暴動。其中，相較於河正宇的素色低調穿搭，43歲的李善均穿搭頗高調，套上要價破新台幣5萬5,000元的BALENCIAGA（巴黎世家）趴趴走，超級顯眼。

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲相較於河正宇的素色穿搭，李善均穿法國精品外套，顏色超搶眼。（圖／記者季相儒攝）

因為以為台灣很熱，李善均穿著輕薄，以BALENCIAGA Logo綠色拼接外套當作主要造型，搭配藍色透視墨鏡，雖然一身行頭要價不菲，但遠看就是潮到出水的巨星氣場，也算值得。另外，加上李善均完全沒有明星架子，在高鐵車廂中直接閉目小睡，更讓粉絲看了集體暴動。

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲李善均作風親民，還直接在高鐵上閉目休息。（圖／記者季相儒攝）

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《90分鐘末日倒數》上映短短5天票房突破3,000萬，兩位大咖影帝來台進行三天兩夜宣傳活動，還破天荒到台中舉辦見面會，誠意十足。其中，李善均近期靠韓劇《我的大叔》人氣直升，被粉絲誇聽聲音「耳朵就會懷孕」，如今來台灣兩人的親切作風加上5場公開記者會，給台灣粉絲十足福利。

▲▼河正宇,李善均 搭高鐵南下。（圖／記者季相儒攝）

▲李善均穿的外套設計搶眼，遠遠一看就能發現巨星駕到。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字：

李善均, 河正宇, 90分鐘末日倒數, 時尚穿搭, BALENCIAGA, 巴黎世家
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