Dappei／別再包的像肉粽！5個保暖小技巧 　讓你冬天也時尚

文字。 圖片／Dappei

雖然台灣位於副熱帶，冬天的溫度也不會低到哪裡去，但有濕度加持的寒風可是陣陣刺骨，和乾冷地區比起來，濕濕冷冷真的相對比較不舒服，每次寒流來，都可以體驗何謂冷到骨頭裡。

愛水也怕流鼻水！怕冷又要顧及外表，怕冷的你可以不用再包得像肉粽或雪人，以下為「看不見的保暖小技巧」5 招，到寒冷的國家玩也很實用！

1. 冬天版的洋蔥式穿法

「洋蔥式穿法」是指像洋蔥一樣可以層層剝開的穿搭，在天氣忽冷忽熱、溫差大的時候適用。冬天版的洋蔥式穿法則是可以層層鎖住溫度的穿法！由內而外依序為：貼身發熱衣、貼身羊毛衫、（內刷毛的衛生衣）、外衣。

括弧中的可以適天氣省略，否則這樣穿真的會暖到流汗！要看起來不臃腫的祕訣就在於所有穿在外衣裡的保暖衣物都要薄又貼身，除了非常顯露身材曲線的衣服外，在普通的外衣裡面想再多塞幾件發熱衣都可以。

2. 貼式暖暖包

洋蔥式鎖溫度還不能滿足你的話，在最裡面的發熱衣上再貼上貼式的暖暖包吧！容易著涼的肚子、背部想貼幾個就貼幾個，不過貼式暖暖包有時溫度會過高，要小心燙傷，千萬不能直接貼在肌膚上。

貼式暖暖包還有一個非常好用的功能，女孩們經痛時可以貼在下腹部的位置（再次強調要貼在衣服上，千萬不能直接貼於皮膚！），隨時隨地都在熱敷，不用拎著熱水袋到處跑！

3. 褲襪



冬天還是想穿短裙怎麼辦？現在的褲襪都非常厲害，和發熱衣一樣穿了燒燙燙的比比皆是，在材質的挑選上可以下一點功夫，且貼腿的褲襪有時穿起來比長褲還保暖，也可以穿在褲子裡面。除了有顏色的褲襪，也可以選擇透明的、有厚度的絲襪，看起來就像沒穿一樣！

4. 手套

冬天的機車騎士在馬路上非常艱辛，雙手總是凍到沒知覺，這時擁有一雙手套是非常重要的。除了一眼看上去就像機車騎士會戴的防風手套，一般的針織手套機能性稍嫌不足，可以在裡面套一層手扒雞手套，到寒冷的地方玩也可以嘗試這個方法！

5. 重點式保暖

身上幾個地方一冷起來彷彿寒氣在全身竄流，只要注意這幾個地方的保暖就能事半功倍——脖子、腳踝、手、腳、耳朵、頭——圍巾、套頭毛衣、羊毛襪、發熱襪、手套、耳罩、毛帽等等都是冬天實用的保暖配件，末梢血液循環不好的人甚至可以穿到兩雙襪子。

身上包緊緊的，只剩臉露在外面，當然臉也要小心著涼（笑），覺得口罩不好看、不想戴口罩，可以使用比較大條的圍巾，在外面時連臉的下半部一起包起來。

Dappei 結語：

這麼多小撇步，還怕寒流來嗎！其實搭編比起怕冷，私心比較希望能迎接更寒冷的冬天，讓自己不出國也用得上這些保暖技巧，十二月不想再穿短袖，想穿上冬裝和大衣啦！（吶喊）

文字編輯：zoey

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