擦起來！6種冬日必選指甲油顏色　灰摩卡、可可色超顯白

妝容 OK，穿搭滿分，那麼指尖上的伸展台妳怎能放過？光療太貴沒關係！只要選對顏色，小資女就算只是擦上簡單的素色指彩也可以看起來超有氣質、甜美可人。而說到 12 月，大家通常都會聯想到聖誕色系，可是誰說冬天只能紅配綠呢？編輯今天就要推薦給大家 6 種超適合在冬天擦的顏色以及今年的大勢流行色喔！

1. 醇厚熱紅酒

▲醇厚的熱紅酒色適合優雅又隱藏著小性感的女人

如果妳要問編輯熱紅酒色跟紅色差在哪裡？那是當然有差的囉！熱紅酒色介在酒紅與紅之間，少了第一眼的豔麗，但卻多了幾分的醇厚沉穩的氣質，顯白指數百分百，只需要簡單搭上一件淺色系素毛衣就很有重點，讓人見了都像是在冷冷的寒冬，溫一杯熱紅酒一樣溫暖直達心底，默默幫妳的第一印象加上好幾分。

2. 靜謐藍綠



▲如果喜歡帶點神秘感，那麼靜謐的藍綠色就非常適合妳

不喜歡紅色調的話，也可以嘗試帶點冷調的藍綠色，不同於靛藍與墨綠的直接，靜謐藍綠色將這兩者的特點完美融合，散發兼具知性與神秘的氣息，讓人有種「望眼欲穿」但卻始終猜不透的迷人魅力！加上霧面的質感非常適合冬天，只需要一罐霧甲油就可以將質感提升到另一個境界，隨便配點亮片或是小鑽就超引人注目。

3. 冬日暖陽

▲不論幾歲，心中永遠都住著一位小女孩，偶爾俏皮一回也無妨

如果看膩了以上兩種的重色系指彩也沒關係，因為在冬天也很適合這種小清新的銘黃色，擦上它就有如自帶冬日暖陽一般，天氣再惡劣都不怕，讓人光看就覺得心情晴朗。搭上簡單的灰白原色和三角的幾何圖形，俏皮感馬上活躍在指尖，不管是上班敲鍵盤，還是買東西找零錢，都會不由自主讓人想看第二眼呢！

4. 焦糖可可

▲焦糖可可色帶點土色韻味，從秋季一路擦到冬季也沒問題

另外焦糖可可色也是每年不敗的冬季大勢色，不僅顯白、耐看、好搭配，選擇帶點金屬光澤也超有質感！編輯覺得這個色任誰擦上看起來都有股楚楚可人的嬌小感，如果想不到要擦什麼顏色的指彩，選擇可可色系的包准不會錯，不管在什麼場合都非常適合。唯一的缺點大概就是，看著看著還真的有股想去買杯焦糖可可的衝動阿。

5. 灰摩卡



▲裸色系是指彩初心者的好朋友，帶點灰調更顯氣質與優雅

看到這邊大家是不是覺得好像還少了什麼呢？沒錯，正是少了前些日子《延禧攻略》火紅的灰色調！摩卡灰可說是裸色的延伸，看起來同樣的有氣質，但加上入一點灰調，馬上就有種秋冬感降臨的氣息，是不想要太張揚又想要指尖上有些小細節的低調首選。

6. 浪漫紫羅蘭



▲在挑選紫色調指彩時，膚色較黃、較健康者選擇最淺或最深的紫色較適合

最後好酒沉甕底，編輯一定要推薦大家試試看的是之前 Pantone 所發表的 2018 年度代表色—紫羅蘭！輕柔的藍紫色既襯膚色，又能完美呈現少女情懷，不論怎麼搭配都超具韻味，想要甜美溫婉就採相近色跳色，相反的若想要高冷幹練感，那麼就將全部的指頭都擦上同一色的紫外光吧！

▲只要掌握色彩原則，撞色指彩其實有趣又好看

妳以為文章就此結束了嗎？在最後的最後，編輯還要推薦一種給喜歡玩指彩的各位。如果妳的手邊有以上不只一種色系的話，那麼試試看將這幾個色撞色擦擦看吧！妳一定會有出乎意料的驚喜收穫的。

圖片來源：Pinterest

延伸閱讀：

可是年紀，回不去了？改變生活習慣，從歐巴桑逆齡 10 歲的愛美「小心機」

圓型臉？長型臉？我適合什麼樣的眉型？想要半永久紋繡前必須知道的 3 件事！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載

https://share99.com/