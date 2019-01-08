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2019必買「5大潮流單品」！度假風、oversize外套燒到年底

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2017到2018年的時尚界似乎有點瘋狂，一些被過份追捧的潮流單品在這兩年間洗版式的出現。當經歷了一場關於老爹鞋、腰包、大Logo和街頭風格的全球熱潮後，時尚界在2018年尾終於沉靜了片刻，甚至變得有點無所適從。

2019年衣櫃也是時候該添購新裝了！如果你想跟上潮流，又不想讓衣服的生命週期只有一季的話，2019這5個不容易過時的潮流重點會適合你。

1. oversize 硬挺的男士西裝外套

女權議題是近年全球最為熱議的話題之一。時尚界近年也打著女權主義的旗幟，無論是真心支持也好，為討好女性消費者也好，至少都讓全世界引起了關注。作為消費者的妳，難以一時去改變工作環境和生活環境上的性別平等，但卻可以透過時裝作出無聲抗議。

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲Gucci 2019春夏系列。

我們看夠了在顏色、材質和款式上的男女區分，誰說女裝外套必定是修身款或者女性化的剪裁？是時候挑選一些oversize又硬挺的西裝外套了，它從來不是男人的專屬單品，女人的服裝線條也可以和男人一樣強勢！

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲Marc Jacobs 2019春夏系列。

2. 永不過時的格紋圖案格紋

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲由左至右，Louis Vuitton 2019早春系列, Thom Browne 2019春夏系列, Burberry 2019春夏系列。

雖然已經流行了好一段時間，但事實上，格紋從來不應該被淘汰，因為它是如此經典和百搭。格紋從不單調，在2019年，設計師們的創意又為格紋注入了不同的圖案、大小、色彩等等各種演繹。

過多的搭配規則會讓造型失去驚喜，嘗試大膽地將色彩或圖案相近的格紋相互搭配，甚至與條紋也能碰撞出意想不到的效果。

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

3. 拉長身形的大衣 + 短褲

身材高挑固然撐得起長大衣，但身材矮小也不用刻意迴避，因為今年不少設計師為大衣的搭配帶來了新想法！以寬鬆的長大衣配搭超短褲。不僅讓造型更加個性俐落，長大衣和短褲的對比甚至有拉長雙腿的效果。

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲(由左至右) Sacai 2019男裝春夏系列, Sacai 2019女裝春夏系列, Brognano 2019春夏系列。

無論是運動元素或是長版西裝，以不同款式的長大衣搭配短褲，都能打造出俏皮而且無形中顯高又顯腿長的造型。

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲Miu Miu 2019春夏系列。

4. 逃離現實的度假風格

認真工作是為了一年之中幾天的短暫旅程，拋開眼前繁瑣的事項，脫下充滿束縛的工作服，去一趟逃避現實的度假旅行，就是設計師們在2019春夏季帶給大家的希望與想像。

新的一季有不少寬鬆、隨意、毫無拘束的度假感設計，當然，穿著的場合不僅僅只適用於度假，你可以在週末假日尋回那份久違的自由感。

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲由左至右。Tory Burch 2019春夏系列, Valentino 2019春夏系列, Jacquemus 2019春夏系列。

Chloé、Jacquemus、Valentino、The Row等等品牌總是充滿著不問西東的詩意，或者如流浪者般隨意披掛，猶如帶你前往法國南部或地中海的度假勝地。

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲Chloé 2019春夏系列。

5. 夢幻浪漫的全黑造型

曾幾何時，暗黑系和搖滾風格幾乎席捲了整個時尚界，那是在08和09年，其熱潮媲美當今的街頭風格。在時尚界，潮流總是10年一個輪迴，2019年，這股全黑熱潮即將回歸。

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲由左至右，Valentino 2019春夏系列, Erdem 2019春夏系列, Yohji Yamamoto 2019春夏系列。

與當年不同的是，在2019年的黑色將以綢緞、蕾絲和真絲等等優雅的材質，在充滿線條、立體和皺摺中呈現出最為浪漫和充滿想像的黑色質感。

▲2019時尚。（圖／翻摄自Getty）

▲Vivienne Westwood 2019春夏系列。

文／柯夢波丹　圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

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關鍵字：

柯夢, 2019, 流行, 趨勢, 投資, 時尚
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