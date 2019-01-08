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《水行俠》傑森摩莫亞私下反差萌　「偷抱超人亨利、狂追主持人」

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2018的壓軸英雄大片陣容，當然少不了DC宇宙的《水行俠》（Aquaman）！霸氣十足的「水行俠」由粗獷男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）所飾演，接演該角色也讓他受到不少影迷們的肯定與讚賞。在去年12月上映的《水行俠》，從試映後就獲得一致的好評，上映短短五天更突破全球2億6千萬美金的亮眼票房，為2018年末掀起一股英雄風！

《水行俠》在大陸又被譯為《海王》，近來在微博上有博主「影視神劇探」蒐集了「水行俠」各種的海式熱情擁抱，超多大咖明星集結連發GIF超有梗！

▲水行俠。（圖／Getty）

▲傑森摩莫亞在紅毯上從背後熱情擁抱，同是DC宇宙的超人演員亨利卡維爾（Henry Cavil），亨利表情又驚又喜超有戲劇效果！

▲水行俠。（圖／Getty）

▲私底下和傑森摩莫亞有好交情的明星，也包括演出Marvel系列電影相當火紅的影星馬克魯法洛（Mark Ruffalo）！

▲水行俠。（圖／Getty）

▲知名脫口秀主持人Jimmy Fallon也曾經被傑森摩莫亞高高舉起（還加晃動），表現出玩心超重的大男孩一面！

▲水行俠。（圖／Getty）

▲自帶重量級的龐大身軀，急速奔跑並熱情擁抱主持人與嘉賓們，嚇得Jimmy Fallon拔腿狂奔！

▲水行俠。（圖／Getty）

▲傑森摩莫亞總是露出大男孩般的俏皮傻笑擁抱對方，耿直的海式熱情讓人不能不愛他！

看似威猛的傑森摩莫亞私底下是個不折不扣的大男孩，勇猛外表下藏著少女一般的柔情奔放，這也是大家最喜歡他的地方。而傑森摩莫亞也時常透過社群平台分享生活，讓大家一窺「水行俠」現實裡的那可愛的一面（直接秒被圈粉）！

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 水行俠, 傑森摩莫亞, 反差萌, 抱抱
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