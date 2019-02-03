「米奇Fun很大特展」6大主題　3.5公尺高米奇、150件珍貴手稿都是必看重點

「米奇Fun很大特展」終於盛大登場了，這次特展由台灣華特迪士尼公司特別與美國迪士尼檔案館、國內知名藝術家合作，耗時1年多，完整呈現過去90年米奇的經典時刻。

像是由美國迪士尼檔案館提供的150餘件珍貴館藏，包括手稿、草圖、早期原創商品等放置展中首度在台灣公開；力邀4大台灣藝術大師翻玩米奇，共同創作兼具藝術、互動與米奇元素的奇妙空間，在創作者的詮釋與想像力帶動之下，米奇的原創精神延伸無限的想像力與創意！

另外最值得拍攝的打卡場景，就是超巨型3.5公尺的米奇與不同造型的3D立體、2D大小米奇米妮場景，例如《威利號汽船》的米奇、《飛機迷》米奇、《幻想曲》的米奇，以及米奇趣遊台北、逛夜市、泡溫泉等可愛的場景，讓米奇粉絲們可以大拍特拍，一起留下歡樂的合照。

以下將分成6大主題介紹：

米奇Fun影趣



運用數位科技將一張張復古照片賦予新生命，讓黑白照片以投影方式動態展出，照片中的畫面彷彿栩栩如生出現在大家眼前，同時也是一起探索最初的米奇最好的方式。

米奇Fun奇想



透過美國迪士尼檔案館超過50件展品向粉絲們介紹米奇這90年來的獨特動畫傳奇，從黑白到彩色、從平面到立體，彷彿穿越一場時間與空間的奇幻之旅。

米奇Fun珍藏



匯集1930-1970年代米奇最具代表性的周邊商品，包括台灣原版連載漫畫、布玩偶、公仔、手錶與胸牌等，都是全球公開首秀，讓粉絲親眼目睹這些極具紀念價值的寶藏。

米奇Fun創藝



這次展覽力邀4大台灣藝術大師翻玩米奇，邀請到成若涵、林靖祐、吳怡蕙、游文富，橫跨紙雕、光影、花藝、羽藝之範疇，共同創作兼具藝術、互動與米奇元素的奇妙空間，在創作者的詮釋與想像力帶動之下，米奇的原創精神延伸無限的想像力與創意！

米奇Fun遊趣



一進門就看見超巨大的3.5公尺高米奇佇立在眼前，周圍還有更多2D、3D不同大小造型米奇，像是《威利號汽船》、《飛機迷》、《幻想曲》等作品中的米奇身影，當然還有9月開始限時營運的米奇捷運上出現的米奇遊台北繽紛世界。

米奇Fun玩拍



現場打造成米奇專屬攝影棚，不論是經典還是現代感的米奇元素，都能讓你創意搭配、自由發揮，創造專屬自己的米奇創作，週邊商品更是豐富，包括米奇的公仔、服裝、手機配件等，還有餐具組、居家生活用品等，小心買到手軟呀！

米奇Fun很大特展資訊

地點：松菸1號倉館

展期：2018年12月29日－2019年4月7日（除夕休館）

時間：10:00-18:00

票價：全票NT$320 優待票NT$280 特惠票NT$160

※編輯：Sandy Hsu, Wendy Chen VOGUE.TW | 來源：華特迪士尼

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