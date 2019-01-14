【奧斯塔羅】人生有許多難關要過　目前的困境有機會改善嗎？

現實中總有許多難關及問題需要解決，如果你也正面臨困境，那就跟著奧斯一起來看看，目前的困境有機會改善嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，目前所面臨的困境可就要再撐著點囉，這樣的牌組代表付出努力及獲得回報，你目前所面臨的困境的確是可以雨過天晴的，只是因為存在努力付出的涵義，所以還需要段時間才能夠有效解決，可能在過程中充滿了勞累及辛苦，讓你感到疲倦不堪或是覺得自己為為何要這麼辛苦，但奧斯提醒你，這段時間可別輕易放棄或是懷疑起自己，祝福可是這組牌的隱喻，因此朝目前的方向繼續努力是對的，可好好加油要撐過這段時間了唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯則建議你多思考一下自己目前的方向或努力是否是正確，因為這樣的牌組代表束縛與環境險惡，因此不得不告訴你目前的困境可得會再持續一段時間了，只是奧斯要提醒你，你是否有向外界求援或是請教朋友呢？畢竟這樣的牌組也隱喻了你的愛面子及放不下身段的個性，因此奧斯會建議你，如果目前的事情已經讓你感到煩躁或是情緒已經受到影響，那就趕緊向外求援或詢問周遭朋友的意見，那這件事可才有獲得改善的可能。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你目前的辛苦及勞累已經到了臨界點囉，畢竟這樣的牌組充滿勞累及疲倦不堪，因為這樣的牌組同時有著死守某件事情或是固執的含意，因此對外求援不是這組牌所給你的建議，比較建議你要從自己的內心想法去調整，並且花點時間思考一下自己目前的狀況，什麼才是你要的或是什麼才是最重要的，感覺到目前的你攬了太多事情在自己身上，讓自己顯得疲倦不堪囉！

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選擇到這組牌的朋友，你們怎麼會被卡住呢？這樣的牌組隱喻了理性思考與想法，因此不難發現你在處理其他事情上，都很理性也很能夠說上挺多的道理，奧斯要告訴你，目前這件事要成功地改善困境或是完美解決，絕對有非常高的機會，但重點就是你要拿出過往的魄力以及理性思考，好好的花點時間沉澱下來，相信你挺快就能完美解決的，所以要趕快再加把勁努力一下囉！

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