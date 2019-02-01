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要過年了還在找另一半　脫不了單的5個原因，妳中獎了嗎？

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對方身高要180cm、要有六塊肌、音樂品味要好、月薪賺多少、還要長得像＿＿＿＿（自行填入歐巴的名字），拜託你的人生不是偶像劇啊！

 

2018年都已經結束了，你還在想為何已經很努力的認識異性了，卻還是沒辦法從單身市場中登出嗎？在你焦躁苦惱的時候，不妨也趁著邁入新的一年的時候來做個年終檢討吧！找出癥結點，才能讓感情走得更順利。

你根本就還不夠主動

你是不是已經盡全力去認識每一個人了呢？還是你在交友網站上就只是把自己的照片放上去，然後連跟對方聊天都不肯？或是跟一群朋友出去玩的時候，都不太敢跟新朋友聊個天呢？這樣不夠主動的你可是沒辦法讓自己有更多機會的！不要等著別人來找你，主動出擊才能獲得更多機會喔！

還在想某個人

另外一個原因有可能是，雖然你也的確很主動了，但你還在想著有機會跟妳前對象復合，或是覺得跟某個特定的對象（但對方沒心）有發展機會。這樣子就算有再多機會都沒有用啊！只是會阻擋你找到真正適合的對象罷了。

交友條件超多

你一定在想我都已經這麼久沒有交男朋友了，我才不要妥協！身高要180cm、要有六塊肌、音樂品味要好、月薪賺多少、還要長得像＿＿＿＿（自行填入歐巴的字名），拜託你的人生不是偶像劇，好好看清自己真正喜歡的人是什麼樣子的，而不是只在外表上挑三揀四的。

自視甚高

從學校畢業後似乎很難在工作的場合上碰到異性，但你是不是覺得用交友軟體很遜呢？然後卻又在上面想要找另一半？當你這樣想的時候，你覺得自己高人一等態度就會在每次約會表露無疑，這樣散發出來的氛圍又怎麼會讓對方敢多認識你呢？

你害怕給承諾

其實你太害怕要走入一段感情了，有可能是因為在上一段關係中你傷得很重，或是你總是在給了承諾之後，感情就開始走下坡。但其實每一段戀情都不太一樣，上一次的經驗不一定就會跟這次一樣，當你做好了這樣的心理準備之後，才能真的鼓起勇氣去找到更好的人。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、Instagram

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire
fashion.net

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