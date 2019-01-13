Ean部落閣／到泰國南方度假！粉紅夕陽超浪漫　旅館裡都是三角形

文、圖／Ean

這家西向安達曼海的度假村，彷彿有張看不見的藏寶圖。線索散落四處，古代航海圖貼在房間床頭，星宿落在 Spa 按摩室天花板點點發光，在沒有 GPS 的年代，那是海上移動的重要指引，而依據羅盤指引的方向，則化為建築語彙成了度假村無所不在的三角形，不只造型還有餐廳命名都是重要線索，當拼湊起來，遊客就能認識所在地：考拉（Khao Lak）數百年來的歷史文化。

▲房間床頭是幅航海圖



▲度假村內用了許多尖角造型，原來是羅盤的意象



▲Spa 按摩室天花板繁星點點



La Vela Khao Lak 度假村，2017年12月才正式開幕（查詢房價），這間剛滿一年的新飯店，特別受到歐美客以及泰國當地年輕與高階市場的歡迎。度假村所在的考拉位於普吉島北方，從普吉島機場搭車前來約一小時多可達，有別於普吉島的高度商業化與喧囂，考拉像個度假處女地，低調安靜。

▲度假村裡提供雞尾酒課程，590 泰銖可學習兩種調酒，我學的是 Aperol Bianco



▲夕陽西下的池畔吧



▲大小孩子們都在遊戲水池裡玩得相當開心

▲坐在海灘鞦韆上，欣賞安達曼海的落日

考拉以前是該區的海上貿易中心，像今日的新加坡，棉花是當時重要的貿易品項，所以度假村有間餐廳即以棉花的英文 Cotton 命名。重要性不亞於昨日棉花的貿易品項：咖啡豆，不只進口、考拉當地也有種植，不同於台灣人習慣的阿拉比卡品種，當地產的是羅布斯塔，飯店很有心想要把這間 Cotton Cafe & Library 發展成類似星巴克的咖啡實驗室、期許成為當地的咖啡中心，於是招募當地人成為夥伴來學習烘豆並推廣，相當有心。

▲Cotton 餐廳俐落的外觀

▲專注的手沖咖啡

▲能在泰國鄉村品飲用心的手沖咖啡，很感恩

我住的房間在一樓，打開落地窗就能直接走下泳池，池底鋪設的是義大利大理石，能如此奢華是地主為泰國少數進口大理石的貿易商，能用好價格購得，打造這座長應有百公尺的美麗泳池。那晚，我跟幾位好朋友「旅型男F4」叫 room service，服務人員在房間池畔陽台給了我們一席浪漫的燭光晚餐，我們也慎重的打上領結，享用這桌紅酒佳餚與友誼。

▲與幾個好朋友在房間陽台擁有一頓燭光晚餐，相當難忘

▲難忘一晚！

餐廳的自助晚餐也精彩，不管味覺或視覺。餐檯上的餐點都頗為精緻外，也有不少現點現做，因地利之便，大啖海鮮於此特別過癮。這晚，我們幸運遇上一場泳池邊的單人火花秀，像南太平洋島嶼上的火把秀，快速轉動成了風火輪，讓人驚嘆在後半加入手放煙火的設計，表演者像把寒夜篝火的劈啪火花或森林裡螢火蟲信手綻放，加上泳池的鏡射成映，成了歡娛繽紛的夢境，真叫人捨不得醒

▲自助式晚餐提供新鮮又豐盛的海鮮

▲ 現點現做的泰國料理

▲ 自助式晚餐的餐廳，同樣是三角造型，同時充滿著度假風情

▲夜晚的遊戲水池在燈光調色下，頗有夜店味道

▲精彩的單人火把煙火秀，讓人目不暇給

▲太叫人印象深刻的一場表演，讚嘆！

這回來 La Vela，美夢我做了好幾場。同樣如夢境般的，是斯米蘭群島（Similan Islands）。若喜歡水上活動或有在潛水，這個世界前十大潛水勝地，不能錯過。由九座花崗岩島組成的斯米蘭國家公園，為保護生態，每年只開放11月到隔年5月。當地對於環境保育的觀念很成熟，其中有些島甚至不能靠近，只能在周邊浮潛欣賞。這裏，讓我想到南美洲的加拉巴哥群島，海水清透有如藍綠色琉璃，細如麵粉的白沙灘，世外桃源莫過如是。

▲ 出海前，當地嚮導 King 先介紹今天的包船行進路線

▲採用濕登陸的方式登島，瞧那沙灘的白沙細如麵粉

▲美如琉璃的海水

▲跑在天堂大概如是

還有一場夢，要設鬧鐘在凌晨四點開始。

為了一場粉紅色日出，摸黑從度假村搭四輪驅動車前往，約兩小時車程，來到當地人的超私房景點，一個能俯瞰攀牙灣日出、名為 Ao Tho Li 的小山丘，一座座石灰岩洞穴拔地而起猶如洪荒之初，那是被譽為泰國最美的海上國家公園。從粉紅色朝霞、金黃色的海上日出，接著在仙境般的景色前野餐，手機、單眼再加空拍，想盡辦法捕捉眼前感動。

▲ 日出前，粉紅色的天空有戀愛的感覺

▲在這隨便一框都是明信片

▲空拍機視角

▲在如仙境裡野餐，再幸福不過

何謂奢華度假？我想 La Vela 給了新的詮釋。能在自然純淨的絕美景觀前享用美味餐點，在安達曼海邊小村莊裡喝到一杯藝妓手沖的感動，還有在房間陽台與一班好友伴隨笑語擁有一頓宛如高級餐廳般的饗宴，美景、美食還有美好的服務，人生有時，足矣。

▲度假村的早餐，同樣提供多道現點現做的當地佳餚

▲在斯米蘭小島上享用精緻餐點，叫人印象深刻

▲住在這，整天都不出門都不會覺得悶

/ Info. /

La Vela Khao Lak 度假村

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地址：98/9 Moo 5, Khuk Khak, Takuapa, Khao Lak, Phang Nga 82220

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！