日本炸毛寶寶成為「最年輕潘婷大使」　濃密髮量可愛到讓人融化

▲濃密髮量太驚人！日本炸毛寶寶成為「最年輕潘婷大使」 可愛到讓人融化。（圖／翻攝自IG@babychanco）

編輯／Ping 圖／翻攝自IG @babychanco

不知道大家有沒有看過自己小時候的照片？相信大家剛出生的髮量應該都不多吧～但是在日本爆紅的萌娃「Chanco」，一出生就擁有不尋常的髮量，不只如此，隨著時間越久頭髮更加濃密，甚至還與日本女主持人近藤智共同擔任「潘婷」2019年品牌大使！

還不趕快一起來欣賞這位炸毛寶寶超可愛的日常生活照～

在 Instagram 查看這則貼文 髪記録 / hair diary（@babychanco）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 6 日 下午 5:12 張貼

如果不說，大家一定會覺得是Chanco爸爸媽媽幫她戴上假髮的吧！但這真的是Chanco天生的喔，不只擁有一頭濃密的頭髮，還有一雙圓圓大眼，相信未來的顏值一定不容小覷。

▲濃密到讓人誤以為是假髮。（圖／翻攝自IG@babychanco）

會有這個IG帳號是因為Chanco的爸媽，為了想持續觀察女兒的頭髮能長到什麼成度，特別開設一個社群，沒想到卻在網路上引起熱議，而且還在短時間內就超過34萬的追蹤人數。

▲這髮型也太炸了吧！（圖／翻攝自IG@babychanco）

Chanco那又黑又亮的濃密秀髮，不只使網友們瘋狂，更讓日本潘婷也搶著與她合作，邀請已經1歲的她參加＃HairWeGo My Hair Moves Me Forward 活動，並與近藤智共同擔任2019年的品牌大使！

▲Chanco成為日本潘婷最年輕品牌大使。（圖／翻攝自IG@babychanco）

除了日本潘婷的邀約外，還有日本育兒雜誌「mama＋」也邀請Chanco拍攝雜誌封面。

在 Instagram 查看這則貼文 髪記録 / hair diary（@babychanco）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 4 日 上午 1:00 張貼

Chanco身為「最年輕美髮大使」，想當然她的名氣一定不止於日本，可愛又甜美的笑容，搭配那驚人的炸毛，就連歐美等地區的網友也被她給迷倒。

在 Instagram 查看這則貼文 髪記録 / hair diary（@babychanco）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 19 日 下午 6:15 張貼

還有更多萌照在Chanco的IG裡（@babychanco），小心不要看到融化喔～因為實在是太卡哇伊了啦！

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