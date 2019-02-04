祖克伯、賈伯斯都愛穿同款衣服　他們沉穩有主見，擁有3點特質

編輯／Ping 圖／翻攝自unsplash.com、翻攝Mark Zuckerberg粉絲專頁

生活中有很多人都覺得只穿同款衣服的人很不懂生活、很無趣！事實上，有許多名人其實都只穿著同款的衣服，但並不代表他們不懂生活、沒有品味，甚至可能代表著他們對生活的執著，對自己人生的規畫與設定非常有主見、不隨波逐流。以下是習慣穿同一系列、款式的人會擁有的３點特質。

＃不隨波逐流

像這樣習慣穿同一系列、款式的人，其實都擁有一顆執著且堅定的心，他們深知自己所適合的穿著、風格，從不盲目追求流行或是穿不合適的衣服。他們在個性上亦是如此，不願意人云亦云，不輕易被人動搖，不管在什麼方面他都可以堅持初衷，不輕易放棄。

＃不浪費

就像上一點提到的，當你不斷盲目跟隨潮流時，如果選擇了不適合自己的衣服，很可能就會造成浪費的情況。不只如此，如果當你每天都需要花一整個早上的時間搭配衣服、找衣服，或是花上一整天買衣服、逛街，這樣很容易浪費時間，將真正重要且該做的事情擱置不前。

＃了解自己的風格

他們不是不懂時尚，其實正好相反，他們正好瞭解時尚，他們強調個人風格，能在許多的配件、服飾當中，選到最適合自己的風格，並且搭配出最好看的組合，也可以說他們的眼光是快、狠、準。

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